رياضة | لفتة طيبة من محمد صلاح تجاه أهل قريته

كتب هاني نصر العربي في السبت 4 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر لفتة طيبة من محمد صلاح تجاه أهل قريته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية اليوم السبت أن نجمنا المصري محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي واصل بصماته الواضحة ولمساته الانسانية تجاه قريته نجريج وأهلها.

وسلطت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الضوء على مساندة صلاح لأهل قريته الذين يصلون إلى ما يقرب من 30.000 شخص، وذلك بالمساهمة بمبلغ 30 ألف جنيه استرليني، لبناء محطة إسعاف جديدة في نجريج، والمساعدة في تحسين ظروف الرعاية الطبية هناك.

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وانضم صلاح غالي والد النجم المصري، إلى عمدة المنطقة طارق رحمي، لافتتاح المركز الطبي الجديد بشكل رسمي الأسبوع الماضي.

ولا تعد تلك المساهمة هي الأولى لصلاح تجاه قريته فقد سبق له تقديم الدعم لمدرسة البنات في بلده، وكذلك ساهم في بناء بعض المرافق الرياضية ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي.

وتبرع سابقا بأطنان من الطعام، وساعد في بناء مستشفى لعلاج السرطان خلال فترة جائحة فيروس كورونا المستجد، وقام بتوفير العديد من المعدات الطبية.