رياضة | بعد النجاح في المهمة الأولى.. الأهلي يخوض حربا شرسة لضم "صبحي" نهائيا

كتب هاني نصر العربي في السبت 4 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد النجاح في المهمة الأولى.. الأهلي يخوض حربا شرسة لضم "صبحي" نهائيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية أن الثنائي خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي وأمير توفيق مدير التعاقدات في النادي الأحمر نجحا في إنهاء ملف تجديد تعاقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق لمدة موسم بنفس شروط التعاقد القديم.

وقام خالد مرتجي وأمير توفيق ببذل جهودًا كبيرة من أجل حسم تجديد تعاقد رينيه فايلر خاصة أن المدير الفني السويسري تردد كثيرًا في الرحيل عن بلاده بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، حيث نجح كلا من مرتجي وتوفيق في إقناعه بالعودة والإستمرار لمدة موسم مع تجديد تعاقده.

Advertisements

ويصب كل من أمير توفيق وخالد مرتجي تركيزهما في الوقت الحالي على حسم ملف التعاقد بشكل نهائي مع رمضان صبحي نجم الفريق المعار من صفوف هيدرسفيلد الإنجليزي.

ويسعى خالد مرتجي لاستخدم كل علاقات الصداقة الكروية التي خرج بها من عضويته في لجنة الأندية في الإتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) وذلك من أجل التفاوض مع هيدرسفيلد.

ووصلت المفاوضات بين الأهلي وهيدرسفيلد إلى مرحلة متقدمة جدًا ويبقي الخلاف الوحيد بينهما على المقابل المادي وطريقة دفعه.