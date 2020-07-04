رياضة | لاعبو الزمالك تخضع لتحاليل وفحوصات طبية اليوم

كتب هاني نصر العربي في السبت 4 يوليو 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر لاعبو الزمالك تخضع لتحاليل وفحوصات طبية اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخضع اليوم السبت لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمجموعة من التحاليل والفحوصات الطبية في إحدى المراكز الطبية بمدينة السادس من أكتوبر

ويسعى الجهاز الطبي للفريق إلى الاطمئنان على حالة اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية للابيض، استعدادا لاستئناف مباريات الدوري وبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويخضع اللاعبين للفحوصات الطبية من اجل قياس المستوى البدني وقوة العضلات على عدة مجموعات خلال ثلاثة أيام، حيث يحاول طبيب الفريق مراعاة عدم التخالط بين اللاعبين قبل ظهور نتائج المسحه.

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في سياق متصل قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خوض اللاعبين برنامح تأهيلي، قبل عودة التدريبات الجماعية في الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد الإيقاف الطويل في ظل الظروف الحالية والإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة المصرية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد ٣١، وذلك بعد ان خاض ١٦ مباراة، فاز في ٩ مواجهات وتعادل في ٦ مبارايات وخسر في ٣ مناسبات، حيث سجل الابيض ٢٢ هدف وتلقت شباكه ١٣ هدفا.

يذكر ان فريق الزمالك كان قد نجح في الصعود الى الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مجموع المباراتين.