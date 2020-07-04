سولشار يقول مانشستر يونايتد لا يزال بإمكانه التحسن

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أولي جونار سولشار مدرب مانشستر يونايتد خلال مران في مانشستر

قال أولي جونار سولشار مدرب مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت إن عدم الخسارة في 15 مباراة متتالية في كافة المسابقات لا يعني الوصول للأداء المثالي إذ أنه لا يزال يمكن التطوير.

وقال جاري نيفيل قائد يونايتد السابق في شبكة سكاي سبورتس عقب الفوز 3-صفر على برايتون أند هوف ألبيون يوم الثلاثاء الماضي إن الفريق لا يزال بحاجة للتعاقد مع ثلاثة أو أربعة لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات للعودة للمنافسة على اللقب.

ويحتل يونايتد حاليا المركز الخامس في الدوري برصيد 52 نقطة متأخرا بفارق 34 نقطة عن البطل ليفربول قبل ست جولات على النهاية.

وقال سولشار، الذي سيلتقي فريقه مع بورنموث في وقت لاحق يوم السبت، في مؤتمر صحفي ”جاري محق بشأن الكثير من الأشياء. نحن لسنا قريبين من المكان الذي يجب أن نكون فيه.

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”نحن بحاجة لتطوير التناسق والتماسك. لازلنا بحاجة لتطوير العديد من الجوانب في طريقة لعبنا. لن نشعر بالرضا عن النفس والاعتقاد أننا ‭‭‘‬‬حققنا كل شيء‭‭‘‬‬.

”يجب علينا القيام بالكثير من العمل لكنها رحلة ممتعة. يمكنك رؤية التحسن في الأداء. لذلك نعم، نحتاج لتدعيم الفريق بلاعب أو اثنين أو ربما أكثر. لكنها ستكون فترة انتقالات مهمة قطعا“.

وقال المدرب النرويجي إنه يتوقع التنافس على التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل عبر احتلال أحد المراكز الأربعة الأولى في الدوري.

ويتأخر يونايتد بفارق نقطتين عن تشيلسي صاحب المركز الرابع وثلاث عن ليستر سيتي ثالث الترتيب بينما يتساوى فريق سولشار مع ولفرهامبتون واندرارز.