شكرا لقرائتكم خبر عن المسحة الأولى.. حالتا «كورونا» في الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أظهرت نتائج المسحة الطبية، التي أجريت للاعبى الفريق الأول بالنادي الإسماعيلي والجهاز الفني والطبي والإداري عن وجود حالتين إيجابيتين بفيروس كورونا (COVID 19).

وعلى الفور، تم اتخاذ جميع الإجراءات العلاجية والتدابير الخاصة من قبل الجهاز الطبي بالنادي الإسماعيلي، بالتعاون مع الدكتور محمد سلطان، المستشار الطبي للاتحاد المصري لكرة القدم، حتى تعافيهما وعودتهما مرة أخرى لتدريبات الفريق.

وبحسب الموقع الرسمي للنادي، من المقرر أن يجري الفريق مسحة طبية ثانية في الأيام المقبلة، وفقًا للبروتوكول الطبي المتبع من قبل وزارة الشباب والرياضة، بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم وجميع الأندية.