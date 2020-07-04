شكرا لقرائتكم عبد الحفيظ: الأهلي يستعد بقوة للدوري وننسق مع الجهاز الفني بشأن التدريبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الفريق الأول بالقلعة الحمراء، يستعد بشكل قوي للمرحلة‏ الحالية استعداداً لاستئناف مسابقة الدوري يوم 7 أغسطس المقبل ، وكذلك مواجهة الوداد في نصف نهائي دوري أبطال ‏إفريقيا، وذلك من خلال التدريبات اليومية، والتنسيق المستمر بين ‏الجهاز الفني فيما يخص البرنامج التدريبي وكافة الأمور المتعلقة بالشق الفني.‏

وأكد عبدالحفيظ، أن إعلان اتحاد الكرة موعد استئناف مسابقة الدوري الممتاز، خطوة إيجابية بعد العودة للتدريبات الجماعية، وأمرا يدعو إلى التفاؤل خلال المرحلة المقبلة، مشددا على احترامه لكافة الجهود التي بذلت في ملف عودة النشاط الرياضي ‏بشكل عام، واستئناف مسابقة الدوري الممتاز، وعودة الحياة إلى طبيعتها على المستوى الرياضي ‏مع إتباع كافة الإجراءات الوقائية والاسترشادية التي أعلنت عنها وزارتا الصحة والشباب والرياضة‏.‏

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وكان اتحاد الكرة قد أعلن استئناف مسابقة الدوري الممتاز يوم 7 أغسطس المقبل، بإقامة ‏المباريات المؤجلة، والإعلان عن جدول الدوري على مرحلتين.‏

وحرص الأهلي على إتباع كافة الإجراءات الوقائية منذ العودة إلى التدريبات وذلك من خلال ‏إجراء مسحة طبية للجهاز الفني والإداري واللاعبين والعاملين بالفريق الأول، ثم أجرى الفريق ‏مسحة طبية ثانية وجاءت نتيجة المسحتين سلبية.‏

ويستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق والتي ‏استمرت 48 ساعة.‏