شكرا لقرائتكم عبد الحفيظ: الأهلي يستعد بقوة للدوري وننسق مع الجهاز الفني بشأن التدريبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الفريق الأول بالقلعة الحمراء، يستعد بشكل قوي للمرحلة الحالية استعداداً لاستئناف مسابقة الدوري يوم 7 أغسطس المقبل ، وكذلك مواجهة الوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وذلك من خلال التدريبات اليومية، والتنسيق المستمر بين الجهاز الفني فيما يخص البرنامج التدريبي وكافة الأمور المتعلقة بالشق الفني.
وأكد عبدالحفيظ، أن إعلان اتحاد الكرة موعد استئناف مسابقة الدوري الممتاز، خطوة إيجابية بعد العودة للتدريبات الجماعية، وأمرا يدعو إلى التفاؤل خلال المرحلة المقبلة، مشددا على احترامه لكافة الجهود التي بذلت في ملف عودة النشاط الرياضي بشكل عام، واستئناف مسابقة الدوري الممتاز، وعودة الحياة إلى طبيعتها على المستوى الرياضي مع إتباع كافة الإجراءات الوقائية والاسترشادية التي أعلنت عنها وزارتا الصحة والشباب والرياضة.
وكان اتحاد الكرة قد أعلن استئناف مسابقة الدوري الممتاز يوم 7 أغسطس المقبل، بإقامة المباريات المؤجلة، والإعلان عن جدول الدوري على مرحلتين.
وحرص الأهلي على إتباع كافة الإجراءات الوقائية منذ العودة إلى التدريبات وذلك من خلال إجراء مسحة طبية للجهاز الفني والإداري واللاعبين والعاملين بالفريق الأول، ثم أجرى الفريق مسحة طبية ثانية وجاءت نتيجة المسحتين سلبية.
ويستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق والتي استمرت 48 ساعة.
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