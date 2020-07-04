الأهلي يستأنف تدريباته عصراً على ملعب التتش بعد انتهاء راحة الـ 48 ساعة

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جدة - عمرو شويل يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته عصر اليوم، بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها والتي استمرت 48 ساعة، ضمن البرنامج الذي حدده الجهاز الفني للتحضير لإستئناف مسابقة الدوري الممتاز، والاستعداد بشكل عام لتحديات المرحلة المقبلة محليا وإفريقيا.
وخاض الأهلي قبل الراحة تدريبات قوية على ملعب التتش، ركز خلالها الجهاز الفني على الجانب البدني، وتم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين في الأيام الأولى من بدء فترة الإعداد، وفقا للإجراءات الاسترشادية التي أعلنت عنها وزارة الشباب والرياضة، قبل العودة إلى مران المجموعة الواحدة عقب إجراء المسحة الطبية الثانية، والتأكد من سبيلة المسحتين والاطمئنان على حالة جميع اللاعبين والأجهزة الفنية والطبية والإدارية.
ويصل رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، إلى القاهرة يوم الاثنين القادم لقيادة الفريق بعد انتهاء الاجازة التي حصل عليها للاطمئنان على أسرته في سويسرا.
وكان اتحاد الكرة قبل أعلن استئناف مسابقة الدوري الممتاز يوم 7 أغسطس المقبل وذلك من خلال إقامة المؤجلات على أن يتم لاحقا إعلان جدول الدوري على مرحلتين.
في سياق متصل، يعقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي جلسة خاصة مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق بمجرد عودة الأخير من بلاده من أجل التحدث معه في ملف المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق المُعار لنادي الإتفاق السعودي بعدما أوصت لجنة التخطيط للمرة بالأهلي بالأبقاء على اللاعب وعدم تجديد إعارته أو بيعه لأي نادً بإعتباره صاحب قدرات هجومية لا غني عنها ويحتاجها الفريق ، ويرغب الخطيب في التحدث مع فايلر الذي سيعود للقاهرة بعد غد ، الأثنين، بعد قضاء إجازة قاربت على الـ25 يوماً في بلاده من أجل إقناعه بفكرة بقاء أزارو والإعتماد عليه في الموسم المقبل لاسيما وأن النادي لن يستطيع ضم مهاجم محلي أو أجنبي خلال ميركاتو الصيف الحالي .
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