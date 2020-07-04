شكرا لقرائتكم عبد الحفيظ: جلسة خاصة مع فايلر لحسم مصير المعارين بعد عودته من سويسرا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي إن هناك جلسة مع رينيه فايلر المدير الفني للفريق بعد عودته من سويسرا لدراسة العديد من ملفات فريق الكرة، وأشار مدير الكرة إلى أنه سيجتمع مع المدير الفني خلال الأسبوع الجاري لتحديد رؤيته بشأن عودة أو استمرار أي من اللاعبين المعارين بشكل نهائي عقب نهاية الموسم الجاري.

وأضاف سيد عبد الحفيظ أن يجري التنسيق حاليا وبشكل مستمر مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق فيما يتعلق بالبرنامج التدريبي للفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال عبد الحفيظ :عقب عودة فاير يوم الاثنين المقبل سيتم الاستقرار على البرنامج التدريبي الخاص باللاعبين وكذلك المباريات الودية التي يحتاجها الفريق وحسم المفاضلة بين إقامة مباراة داخلية بين لاعبي الفريق وبعضهم البعض «تراي ماتش» أو اختيار أحد الفرق المتاحة لمواجهة الأهلي في مستهل تجاربه الودية.

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ويقود رينيه فايلر تدريبات الفريق يوم الثلاثاء المقبل على ملعب التتش بالجزيرة بعد عودته يوم الاثنين المقبل حيث قضى السويسري فترة من الراحة والإجازة مع أسرته خلال الفترة الماضية.

وكان أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي قد أعلن مساء الثلاثاء الماضي عن تجديد رينيه فايلر لتعاقده مع النادي الأهلي لمدة موسم، بحيث ينتهي عقده الجديد بنهاية آخر مباراة في موسم 2020-2021.

وكان اتحاد الكرة قبل أعلن استئناف مسابقة الدوري الممتاز يوم 7 أغسطس المقبل وذلك من ‏خلال إقامة المؤجلات على أن يتم لاحقا إعلان جدول الدوري على مرحلتين.‏