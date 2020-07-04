شكرا لقرائتكم عبد الحفيظ: جلسة خاصة مع فايلر لحسم مصير المعارين بعد عودته من سويسرا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي إن هناك جلسة مع رينيه فايلر المدير الفني للفريق بعد عودته من سويسرا لدراسة العديد من ملفات فريق الكرة، وأشار مدير الكرة إلى أنه سيجتمع مع المدير الفني خلال الأسبوع الجاري لتحديد رؤيته بشأن عودة أو استمرار أي من اللاعبين المعارين بشكل نهائي عقب نهاية الموسم الجاري.
وأضاف سيد عبد الحفيظ أن يجري التنسيق حاليا وبشكل مستمر مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق فيما يتعلق بالبرنامج التدريبي للفريق خلال الفترة المقبلة.
وقال عبد الحفيظ :عقب عودة فاير يوم الاثنين المقبل سيتم الاستقرار على البرنامج التدريبي الخاص باللاعبين وكذلك المباريات الودية التي يحتاجها الفريق وحسم المفاضلة بين إقامة مباراة داخلية بين لاعبي الفريق وبعضهم البعض «تراي ماتش» أو اختيار أحد الفرق المتاحة لمواجهة الأهلي في مستهل تجاربه الودية.
ويقود رينيه فايلر تدريبات الفريق يوم الثلاثاء المقبل على ملعب التتش بالجزيرة بعد عودته يوم الاثنين المقبل حيث قضى السويسري فترة من الراحة والإجازة مع أسرته خلال الفترة الماضية.
وكان أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي قد أعلن مساء الثلاثاء الماضي عن تجديد رينيه فايلر لتعاقده مع النادي الأهلي لمدة موسم، بحيث ينتهي عقده الجديد بنهاية آخر مباراة في موسم 2020-2021.
وكان اتحاد الكرة قبل أعلن استئناف مسابقة الدوري الممتاز يوم 7 أغسطس المقبل وذلك من خلال إقامة المؤجلات على أن يتم لاحقا إعلان جدول الدوري على مرحلتين.
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