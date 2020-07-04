شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة: حكام أجانب لمباراة الأهلى والزمالك قرار قديم.. ولكل حدث حديث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أن قرار استقدام حكام أجانب لمباراة الأهلي و الزمالك في الدوري قرار قديم من التسعينيات ، أصدره رئيس مجلس الوزراء وقتها كمال الجنزوري بعد أزمة في مباراة القمة والتي أدارها الحكم المصري وقتها قدري عبد العظيم.

تابع مسئولو اتحاد الكرة أن الكلام الآن سابق لأوانه عن استقدام حكام أجانب من عدمه و الاتحاد و الأندية يساندان الحكم المصري في التوقيت الحالي ولا يوجد تفكير كما هو الحال في كل موسم بعدم الإستعانة بحكام أجانب إلا في مباراة القطبين فقط .

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أضاف مسئولو اتحاد الكرة أن الحديث عن استقدام حكام أجانب لباقي الفرق في حالة طلبهم ذلك لم يتم التطرق إليه ولكن القرار الوحيد حتى الآن والمتعارف عليه هو إسناد مباراة الأهلي و الزمالك فقط لحكام أجانب و في حالة وجود متسع لتعيين حكام مصريين سنقوم بذلك كما تم في السنوات الأخيرة بإسناد القمة مرة للحكم الدولي إبراهيم نور الدين و أخري للحكم الدولي محمد الحنفي ، ولكل حدث حديث وننتظر مستوي الحكام في المباريات التي ستستأنف في 7 أغسطس المقبل.

كان اتحاد الكرة قد أعلن عن إعلان جدول الدوري على مرحلتين ، تتضمن الأولى المباريات المقرر اقامتها في الفترة من 7 أغسطس المقبل وحتى نهاية الشهر نفسه، و المرحلة الثانية للجدول وتتضمن المباريات المقرر اقامتها اعتبارا من أول سبتمبر وحتى نهاية المسابقة سيتم الكشف عنها فور إعلان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن المواعيد النهائية للدورين قبل النهائي والنهائي لبطولتي أبطال الدوري والكونفيدرالية.