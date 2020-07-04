شكرا لقرائتكم فايلر يقود مران الأهلى الثلاثاء المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يقود السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات الفريق الأحمر يوم الثلاثاء المقبل على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك عقب عودته من الأجازة التي حصل عليها في وقت سابق للسفر إلى بلاده، وأوضح سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي أن فايلر سيعود الاثنين المقبل إلى القاهرة كما تحدد مسبقا، وسيبدأ في قيادة تدريبات الفريق بداية من الثلاثاء المقبل.

وأوضح عبد الحفيظ أنه دائم التواصل مع السويسري رينيه فايلر للتنسيق ومتابعة البرنامج التدريبي للفريق خلال الفترة التي تواجد بها خارج القاهرة، وكان أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي قد أعلن مساء الثلاثاء الماضي عن تجديد رينيه فايلر لتعاقده مع النادي الأهلي لمدة موسم، بحيث ينتهي عقده الجديد بنهاية آخر مباراة في موسم 2020-2021.

وكان اتحاد الكرة قبل أعلن استئناف مسابقة الدوري الممتاز يوم 7 أغسطس المقبل وذلك من ‏خلال إقامة المؤجلات على أن يتم لاحقا إعلان جدول الدوري على مرحلتين.‏

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في سياق متصل، يعقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي جلسة خاصة مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق بمجرد عودة الأخير من بلاده من أجل التحدث معه في ملف المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق المُعار لنادي الإتفاق السعودي بعدما أوصت لجنة التخطيط للمرة بالأهلي بالأبقاء على اللاعب وعدم تجديد إعارته أو بيعه لأي نادً بإعتباره صاحب قدرات هجومية لا غني عنها ويحتاجها الفريق ، ويرغب الخطيب في التحدث مع فايلر الذي سيعود للقاهرة بعد غد ، الأثنين، بعد قضاء إجازة قاربت على الـ25 يوماً في بلاده من أجل إقناعه بفكرة بقاء أزارو والإعتماد عليه في الموسم المقبل لاسيما وأن النادي لن يستطيع ضم مهاجم محلي أو أجنبي خلال ميركاتو الصيف الحالي .

وقال مصدر في الأهلي ، أن لجنة التخطيط للكرة التى يترأسها محسن صالح وتضم في عضويتها، زكريا ناصف وخالد بيبو ناقشت مع الخطيب مصير أزارو في ظل العروض التى تلقاها اللاعب مؤخراً وأكدت اللجنة لرئيس الأهلي أنه سيكون من غير المنطقي بيع أزارو والبحث عن مهاجم أخر سيحتاج فترة طويلة للتأقلم والإنسجام مع الفريق بعكس الحال مع المهاجم المغربي الذي يعرف كل صغيرة وكبيرة عن الفريق وسبق له حصد لقب هداف الدوري الموسم قبل الماضي وأمام هذه الرؤية قرر الخطيب عقد جلسة مع فايلر لإقناعه بالإبقاء على المهاجم المغربي وتجديد عقده الذى ينتهي مع النادي بنهاية الموسم المقبل.