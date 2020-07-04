شكرا لقرائتكم المصرى البورسعيدي : لن نطلب حكام أجانب أمام الأهلى والزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال على الطرابيلي عضو مجلس إدارة النادي المصري في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن النادي المصرى لن يتقدم بطلب استقدام حكام أجانب في في مسابقات الدورى العام

وكان اتحاد الكرة المصري حدد يوم 7 أغسطس المقبل، كموعد رسمي لاستئناف مسابقة الدوري المصري لموسم 2019-20.