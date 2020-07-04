شكرا لقرائتكم المصرى البورسعيدي : لن نطلب حكام أجانب أمام الأهلى والزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال على الطرابيلي عضو مجلس إدارة النادي المصري في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن النادي المصرى لن يتقدم بطلب استقدام حكام أجانب في في مسابقات الدورى العام
وكان اتحاد الكرة المصري حدد يوم 7 أغسطس المقبل، كموعد رسمي لاستئناف مسابقة الدوري المصري لموسم 2019-20.
ويتصدر النادي الأهلي جدول المسابقة برصيد 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة.
واستطرد الطرابيلي قائلا : الدورى المصرى حتى الآن وبشكل معلن ورسمي سيتم استئنافه إلى أن المعطيات تشير إلى غير ذلك خاصة في ظل غموض أوضاع العديد من الأندية بشأن مسحات كورونا التي أجريت منذ أيام ولا زالت مستمرة
وفي صراع الهبوط، يظل نادي مصر في المركز الأخير بـ 11 نقطة من 17 مباراة، ويسبقه مصر للمقاصة بـ 14 نقطة من نفس عدد المباريات، بينما لعب دجلة 18 مباراة وجمع 15 نقطة، ولعب طنطا 18 مباراة وجمع 16 نقطة.
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