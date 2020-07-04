شكرا لقرائتكم بعد فشله بالصعود.. هامبورغ ينفصل عن مدربه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي هامبورغ الألماني لكرة القدم يوم السبت رحيل ديتر هيكينغ عن تدريب الفريق بعد الإخفاق في الصعود مجددا إلى دوري الدرجة الأولى.
وأوضح النادي في بيان أصدره يوم السبت، أن هيكينغ ومدير الكرة يوناس بولدت، قررا خلال تحليلهما لأداء الفريق في الموسم، عدم تجديد التعاقد. وقال هيكينغ في بيان نشره النادي : بدأت المهمة قبل عام من أجل تحقيق الهدف المهم لنادي هامبورغ. ولم نحقق الهدف. وأتحمل مسؤولية ذلك.
وكان عقد هيكينغ سيجدد تلقائيا فقط في حالة عودة الفريق إلى دوري الدرجة الأولى، لكن هامبورغ أنهى الموسم المنقضي من دوري الدرجة الثانية في المركز الرابع، وهو المركز الذي أحرزه أيضا في 2019، وقد خسر مباراته الأخيرة على ملعبه أمام ساندهاوزن 1 - 5 ، عندما كان إحراز نقطة واحدة يكفيه لانتزاع المركز الثالث وخوض الدور الفاصل الذي يمكن من خلالها الصعود للدرجة الأولى.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد فشله بالصعود.. هامبورغ ينفصل عن مدربه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.