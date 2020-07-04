شكرا لقرائتكم ميسي يوقف المفاوضات.. ويقرر الرحيل عن برشلونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قالت محطة "كادينا سير" الإذاعية الإسبانية يوم الجمعة، إن ليونيل ميسي قائد برشلونة أوقف مفاوضات تجديد عقده مع النادي ويستعد للرحيل عن الفريق الكاتالوني المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بعد انتهاء عقده في 2021.

وأشار التقرير إلى أن ميسي ووالده خورخي كانا يتفاوضان مع النادي لتجديد العقد الذي تم توقيعه في 2017 لكن الآن اللاعب الأرجنتيني لا يرغب في البقاء في كامب نو.

وأوضح التقرير أن ميسي غاضب من التقارير الصحافية التي جعلته يبدو مسؤولا عما يحدث في النادي مثل إقالة المدرب إرنستو فالفيردي في يناير، كما يشعر بالإحباط من افتقار التشكيلة للكفاءة.

ولم يتسن لـ "رويترز" الحصول على تعليق من ممثلي اللاعب الأرجنتيني أو برشلونة.

وأحرز ميسي، الذي بلغ "33 عاما" الشهر الماضي، الهدف رقم 700 في مسيرته عندما هز شباك أتلتيكو مدريد من ركلة جزاء يوم الثلاثاء لكن المباراة انتهت بخيبة أمل للفريق القطالوني بعد التعادل 2-2 وتراجع آماله في الاحتفاظ بلقب الدوري.

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ويتأخر برشلونة بأربع نقاط عن ريال مدريد المتصدر قبل خمس جولات من النهاية بعدما تغلب فريق العاصمة 1-صفر على ضيفه خيتافي يوم الخميس.

وعلى الرغم من اشتهاره بالخجل خارج الملعب أصبح ميسي أكثر المنتقدين للفريق في العام الماضي.

ففي يناير الماضي انتقد إيريك أبيدال المدير الرياضي بعد حديث اللاعب الفرنسي السابق عن أن اللاعبين تسببوا في إقالة بالبيردي.

وفي مقابلة مع "موندو ديبورتيفو" في فبراير أوضح أن الفريق لا يملك الكفاءة الكافية للفوز بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وفي أبريل انتقد إدارة النادي بعد حديثها عن اللاعبين الذين لم يتقبلوا تخفيض رواتبهم لمساعدة برشلونة في المشاكل المالية التي تعرض لها خلال جائحة فيروس كورونا.