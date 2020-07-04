الهولندي شنايدر يلمّح لعودته عن الاعتزال (تقارير)

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لاهاي (أ ف ب) - ألمح الدولي الهولندي السابق ويسلي شنايدر الى احتمال عودته الى مزاولة كرة القدم للمرة الأولى منذ اعتزاله اللعب رسميا العام الماضي، بحسب وسائل إعلام هولندية السبت.

وبحسب قناة "آر تي في أوترخت" المحلية، تجمع نحو 75 شخصا ترحيبا بشنايدر لدى وصوله الى مقر نادي بداياته في مدينة أوندييب الهولندية، حاملين قميصا لنادي أوترخت (المدينة حيث ولد)، كتب عليه اسم اللاعب البالغ من العمر 36 عاما.

وهتف المشجعون مطالبين شنايدر بـ"التوقيع" على القميص ايذانا بعودته الى المستطيل الأخضر، ليرد عليهم بأنه "بالتأكيد" سيفكّر بالموضوع.

ونقلت وسائل الاعلام عن شنايدر قوله إنه تحدث "بالفعل" الى المدير الرياضي لأوترخت خوردي زويدام.

وأكد الأخير في تصريحات للقناة الهولندية العامة "أن أو أس" حصول تواصل مع شنايدر، وان الطرفين تطرقا "الى موضوع عودة محتملة".

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وأضاف "الكرة الآن في ملعبه. أمام ويسلي الآن الوقت لكي يقرر" ما اذا كان يرغب في العودة، مشيرا الى انه "في وضع بدني لائق ومتحمس، وبالتأكيد سيكون ذلك مثيرا للاهتمام بالنسبة الى نادي أوترخت".

وفي حال أقدم شنايدر على هذه الخطوة، سيكرر ما قام به زميله السابق في المنتخب البرتقالي المخضرم أريين روبن الذي أعلن نادي خرونينغن الأسبوع الماضي، انه سيعود الى الملاعب التي تركها في العام الماضي، للدفاع عن ألوانه في سن السادسة والثلاثين.

وخاض شنايدر مسيرة طويلة في عالم اللعبة، بدأت من الفئات العمرية لنادي أياكس أمستردام وصولا الى الفريق الأول، قبل ان يتنقل بين أندية كبرى في أوروبا أبرزها ريال مدريد الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي، مرورا بنيس الفرنسي وغلطة سراي التركي، وانتهاء بالغرافة القطري.

وخاض شنايدر مباراته الأخيرة مع الغرافة في كانون الأول/ديسمبر 2018، قبل ان يتعرض لإصابة أبعدته عن الملاعب، وصولا الى الاعتزال رسميا.