شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يستكمل تدريباته بعد تأجيل مسحة كورونا الثالثة للأحد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مختار مختار، المدير الفنى للإنتاج الحربى، إقامة مران اليوم بشكل طبيعى بعد تأجيل مسحة كورونا الثالثة للفريق لتقام غداً الأحد بدلا من اليوم، بعد ظهور حالة إيجابية بالجهاز الطبى للفريق خلال المسحة الثانية، الأمر الذى دعا مسئولى الفريق لإجراء مسحة ثالثة للاطمئنان على اللاعبين والجهاز الفنى والإدارى قبل مواصلة التدريبات استعداداً لعودة بطولة الدوري المقرر لها 7 أغسطس المقبل.
على الجانب الآخر، طمأن مسئولو الإنتاج الحربى لاعبى الفريق باقتراب صرف مستحقاتهم المالية فى غضون أيام قليلة، حيث سادت حالة من الارتياح بين اللاعبين عقب إعلان الإدارة عزمها التراجع عن قرار تخفيض العقود بعد قرار عودة مسابقة الدوري، وأكد اللواء أشرف عامر، رئيس الإنتاج الحربى، فى اجتماعه مع اللاعبين والجهاز الفنى بقيادة مختار مختار، عزمه منحهم مستحقاتهم كاملة والتراجع عن قرار تخفيض العقود بنسبة 30%، تطبيقاً للاتفاق الذى تم بين الإدارة واللاعبين بتنفيذ تخفيض العقود فى حال إلغاء مسابقة الدورى، ومع عودتها يحصل اللاعبون على عقودهم كاملة.
وعقد عامر جلسة مع اللاعبين فى أول مران لهم استعداداً لعودة الدوري طالبهم خلالها بالتألق فى المسابقة واستعادة المربع الذهبى من جديد، مشيداً بدورهم مع النادى وترحيبهم بتخفيض عقودهم بسبب جائحة كورونا، مشدداً على ضرورة التزامهم بالإجراءات الاحترازية لحماية أنفسهم وعائلاتهم وناديهم خلال الفترة المقبلة .وأعلن خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى، أن جميع عينات لاعبى الفريق الأول لكرة القدم وأعضاء الجهاز الفنى والإدارى والطبى والعاملين بالنادى بخصوص مسحة كورونا الأولى التى تم إجراؤها الاحد الماضى جاءت سلبية مائة بالمائة.
وقال خالد مهدى: "تم التواصل مع الشركة الطبية التى قامت بإجراء مسحة كورونا على لاعبى الفريق والجهاز الفنى والإدارى والطبى والعاملين وجاءت جميع العينات داخل الإنتاج سلبية تماما"، موضحاً أن هناك اهتماما بالغا بالالتزام بكل الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الجميع داخل الإنتاج الحربى.
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