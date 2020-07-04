شكرا لقرائتكم خبر عن "مكالمة هاتفية" تقطع آخر حبال الود بين حسام عاشور وجمهور الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يوماً بعد آخر تنقطع كل حبال الود بين حسام عاشور، قائد الأهلى، وجمهور الفريق، فبعدما خرج اللاعب بتصريحات مُثيرة قبل عدة أسابيع هاجم فيها إدارة النادى بدعوى عدم دعمها له فى تحديد موعد مهرجان اعتزاله، عاد عاشور وخرج فى مكالمة هاتفية جديدة مع أحد الأشخاص تم تسريبها مؤخراً تحدث خلالها عن عدم دعم الأهلى له، وهو الأمر الذى زاد من حجم "الفجوة" بين عاشور صاحب الإنجازات والبطولات القياسية فى الأهلى وبين جمهور الفريق الذى يرى أن "مسمار" القلعة الحمراء يخسر يوماً بعد الآخر من رصيده لدى الجمهور بسبب هذه التصريحات.

حسام عاشور الذى تراجع عن فكرة الاعتزال وقرر استكمال مشواره مع الساحرة المستديرة، يواجه حالة من الغضب الأهلاوى على صعيد الجماهير أو السوشيال ميديا أو الإدارة الحمراء بسبب تصرفاته الأخيرة التى لم يكن موفقاً فيها بنسبة كبيرة، ورغم أنه صاحب إنجازات كبيرة لا يختلف عليها أحد كما يشهد له الجميع بدمث الأخلاق إلا أن الفترة الماضية وهجومه المُتكرر على النادى ساهم فى تقليص شعبيته وسحب من رصيده لدى جماهير الفريق.

ومازال حسام عاشور قائد الأهلى يفاضل بين عروض محلية وبين الانضمام لأحد أندية الدورى السعودى خلال الأيام المقبلة، ورفض عاشور فكرة الانتقال للزمالك بعد تلقيه عرضاً من أحد وكلاء اللاعبين للعب للفريق الأبيض إلا أنه رفض الأمر للحفاظ على علاقته بجماهير الأهلى.

واعتمد مجلس إدارة النادى الأهلى قبل فترة ما جاء فى مذكرة لجنة التخطيط للكرة بإلغاء توصياتها السابقة بمنح العديد من الاستثناءات للاعب حسام عاشور بعد اعتزاله، والتمنيات فقط له بكل التوفيق فى خطوته المقبلة، وذلك بعد هجومه على النادى مؤخراً.