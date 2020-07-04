شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستبعد عودة "الشيشينى" بعد ضم عبد الرؤوف لجهاز كارتيرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مسئول بنادى الزمالك عن استبعاد عودة سامى الشيشينى إلى الجهاز المعاون للفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، بعد استكمال الجهاز المعاون للمدرب الفرنسى بضم أحمد عبد الرؤوف فى منصب المدرب المساعد مع تصعيد أمير عبد العزيز إلى منصب المدرب ليحل محل الشيشينى الذى تقدم باستقالته.

وأعادت إدارة الكرة بنادى الزمالك، تحت إشراف أمير مرتضى منصور، ترتيب المناصب داخل الجهاز الفنى بعد رحيل سامى الشيشينى مدرب الفريق على خلفية اعتذاره عن استكمال مهمته بسبب فيروس كورونا، وفقا لما صرح به مسئولو نادى الزمالك بشكل رسمى، ليتم ضم أحمد عبد الرؤوف إلى الجهاز المعاون للفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق.

وعقب ضم عبد الرؤوف أصبح ترتيب الجهاز المعاون كالتالى: "كارتيرون مديرا فنيا، أمير عبد العزيز مدربا، أحمد عبد الرؤوف مدربا مساعدا، عمرو عبد السلام مدربا لحراس المرمى"، وكان ”الخليج 365” قد نشر قبول الزمالك استقالة الشيشينى إلا أنه تم منحه فرصة أخيرة للعدول عن استقالته قبل ضم عبد الرؤوف بصورة رسمية إلى الجهاز الفنى، ويتم إعادة ترتيب المناصب داخل الجهاز.

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فيما قسم الجهاز الطبى للزمالك، بقيادة الدكتور محمد أسامة، اللاعبين على مجموعتين اليوم، السبت، للخضوع لقياسات بدنية وطبية فى أحد المراكز المتخصصة بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك من أجل الوقوف على كافة المستجدات التى تخص حالة كل لاعب من الناحية الطبية والبدنية، إلى جانب عدم وجود تزاحم خلال إجراء تلك القياسات.

وتأتى تلك القياسات بعدما أجرى الجهاز الفنى والإدارى والطبى واللاعبون بالفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك المسحة الأولى لكورونا بمقر النادى، تحت إشراف الدكتور محمد أسامة، أمس، الجمعة، بينما حدد الجهاز الطبى لنادى الزمالك، الثلاثاء المقبل، موعدا لخضوع لاعبى الفريق للمسحة الثانية، وأفاد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى لنادى الزمالك بأن محمد عواد حارس الفريق سيخضع بشكل كبير للمسحة الثالثة له مع باقى اللاعبين يوم الثلاثاء، بعد سلبية المسحة الثانية التى أجراها الحارس عقب إصابته بفيروس كورونا حيث أجرى تحليلا منفردا كشف إصابته بفيروس كورونا قبل أن يقوم بالخضوع لمسحة ثانية أكدت سلبية التحاليل الخاصة به.

ومن المقرر أن يدخل الزمالك معسكراً مغلقا لمدة 14 يوما، فى مدينة برج العرب، عقب ظهور النتائج الخاصة بفحص كورونا والمسحة الثانية المقرر خضوع اللاعبين لها يوم الثلاثاء المقبل، حيث يفضل الفرنسى كارتيرون المدير الفنى للفريق عزل اللاعبين فى معسكر مغلق تلك المسحة من أجل الحفاظ على سلامتهم إلى جانب بدء تنفيذ البرامج البدنية والفنية لرفع المعدلات الخاصة بهم بعد فترة طويلة من توقف النشاط الكروى الذى دام لعدة أشهر منذ شهر مارس الماضى، وذلك بعدما خضع اللاعبين للمسحة الأولى أول أمس الجمعة، وذلك فى مقر النادى، ثم يخضع اللاعبين لقياسات بدنية وطبية وذلك فى أحد المراكز المتخصصة فى مدينة 6 أكتوبر، اليوم، السبت، وذلك من أجل الوقوف على حالتهم بصورة كاملة قبل خوض التدريبات فى المعسكر المقرر إقامته فى برج العرب.