عبد الحفيظ: الأهلي يستعد بقوة للدوري وننسق مع الجهاز الفنى بشأن التدريبات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلي، أن الفريق الأول بالقلعة الحمراء، يستعد بشكل قوى للمرحلة الحالية استعداداً لاستئناف مسابقة الدورى يوم 7 أغسطس المقبل، وكذلك مواجهة الوداد فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، وذلك من خلال التدريبات اليومية، والتنسيق المستمر بين الجهاز الفنى فيما يخص البرنامج التدريبى وكافة الأمور المتعلقة بالشق الفني.
وأكد عبدالحفيظ أن إعلان اتحاد الكرة موعد استئناف مسابقة الدورى الممتاز خطوة إيجابية بعد العودة للتدريبات الجماعية، وأمر يدعو إلى التفاؤل خلال المرحلة المقبلة، مشددا على احترامه لكافة الجهود التى بذلت فى ملف عودة النشاط الرياضى بشكل عام، واستئناف مسابقة الدورى الممتاز، وعودة الحياة إلى طبيعتها على المستوى الرياضى مع إتباع كافة الإجراءات الوقائية والاسترشادية التى أعلنت عنها وزارتا الصحة والشباب والرياضة.
وكان اتحاد الكرة قد أعلن استئناف مسابقة الدورى الممتاز يوم 7 أغسطس المقبل، بإقامة المباريات المؤجلة، والإعلان عن جدول الدورى على مرحلتين.
وحرص الأهلى على اتباع كافة الإجراءات الوقائية منذ العودة إلى التدريبات وذلك من خلال إجراء مسحة طبية للجهاز الفنى والإدارى واللاعبين والعاملين بالفريق الأول، ثم أجرى الفريق مسحة طبية ثانية وجاءت نتيجة المسحتين سلبية.
ويستأنف الأهلى تدريباته مساء اليوم بعد انتهاء فترة الراحة التى حصل عليها الفريق والتى استمرت 48 ساعة.
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