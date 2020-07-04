شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ: الأهلي يستعد بقوة للدوري وننسق مع الجهاز الفنى بشأن التدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلي، أن الفريق الأول بالقلعة الحمراء، يستعد بشكل قوى للمرحلة‏ الحالية استعداداً لاستئناف مسابقة الدورى يوم 7 أغسطس المقبل، وكذلك مواجهة الوداد فى نصف نهائى دورى أبطال ‏أفريقيا، وذلك من خلال التدريبات اليومية، والتنسيق المستمر بين ‏الجهاز الفنى فيما يخص البرنامج التدريبى وكافة الأمور المتعلقة بالشق الفني.‏

وأكد عبدالحفيظ أن إعلان اتحاد الكرة موعد استئناف مسابقة الدورى الممتاز خطوة إيجابية بعد العودة للتدريبات الجماعية، وأمر يدعو إلى التفاؤل خلال المرحلة المقبلة، مشددا على احترامه لكافة الجهود التى بذلت فى ملف عودة النشاط الرياضى ‏بشكل عام، واستئناف مسابقة الدورى الممتاز، وعودة الحياة إلى طبيعتها على المستوى الرياضى ‏مع إتباع كافة الإجراءات الوقائية والاسترشادية التى أعلنت عنها وزارتا الصحة والشباب والرياضة‏.‏

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وكان اتحاد الكرة قد أعلن استئناف مسابقة الدورى الممتاز يوم 7 أغسطس المقبل، بإقامة ‏المباريات المؤجلة، والإعلان عن جدول الدورى على مرحلتين.‏

وحرص الأهلى على اتباع كافة الإجراءات الوقائية منذ العودة إلى التدريبات وذلك من خلال ‏إجراء مسحة طبية للجهاز الفنى والإدارى واللاعبين والعاملين بالفريق الأول، ثم أجرى الفريق ‏مسحة طبية ثانية وجاءت نتيجة المسحتين سلبية.‏

ويستأنف الأهلى تدريباته مساء اليوم بعد انتهاء فترة الراحة التى حصل عليها الفريق والتى ‏استمرت 48 ساعة.‏