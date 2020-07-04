شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. براء سعيد لاعبة يد الأهلى: هوايتى المطبخ وياسمين عبد العزيز مثلى الأعلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب ألفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى براء سعيد لاعبة كرة اليد بالنادى الأهلى، ومن أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب والدرجة الأولى، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات. ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟ هوايتى المطبخ. ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟ الكيك والمكرونة بكل أنواعهما .

براء سعيد 1 من نجمك المفضل؟ نيكولا كاراباتيتش لاعب منتخب فرنسا. من مطربك المفضل؟ katty perry . Advertisements لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه؟ ممثلة. لما تتعاكسى فى الشارع.. ممكن تستخدمى العنف أم لا؟ لا خالص بتجاهل أفضل.

براء سعيد و شقيقتها 2 مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟ ياسمين عبد العزيز . بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال ؟ بحب الملابس الكاجوال ولكن الفورمال يليق بى أكثر. تفضلين الزواج من شخص رياضى ولا مش شرط؟ أفضل الزواج من شخص رياضى علشان هيكون فاهم أى ضغط أنا فيه وعنده ثقافة فى اللعبة اللى بلعبها وهيشجعنى.

براء سعيد

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