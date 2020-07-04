شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: حكام أجانب لمباراة الأهلى والزمالك قرار قديم.. ولكل حدث حديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أن قرار استقدام حكام أجانب لمباراة الأهلى والزمالك فى الدورى قرار قديم من الستعينيات، أصدره رئيس مجلس الوزراء وقتها كمال الجنزورى بعد أزمة فى مباراة القمة والتى أدارها الحكم المصرى وقتها قدرى عبد العظيم.

وأضاف مسئولو اتحاد الكرة أن الكلام الآن سابق لآوانه عن استقدام حكام أجانب من عدمه والاتحاد والأندية يساندان الحكم المصرى فى التوقيت الحالى، ولا يوجد تفكير كما هو الحال فى كل موسم بعدم الاستعانة بحكام أجانب إلا فى مباراة القطبين فقط.

وأضاف مسئولو اتحاد الكرة أن الحديث عن استقدام حكام أجانب لباقى الفرق فى حالة طلبهم ذلك لم يتم التطرق إليه، ولكن القرار الوحيد حتى الآن والمتعارف عليه هو إسناد مباراة الأهلى والزمالك فقط لحكام أجانب وفى حال وجود متسع لتعيين حكام مصريين سنقوم بذلك كما تم فى السنوات الأخيرة بإسناد القمة مرة للحكم الدولى إبراهيم نور الدين وأخرى للحكم الدولى محمد الحنفى، ولكل حدث حديث وننتظر مستوى الحكام فى المباريات التى ستستأنف فى 7 أغسطس المقبل.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن أن جدول الدورى على مرحلتين، تتضمن الأولى المباريات المقرر اقامتها فى الفترة من 7 أغسطس المقبل وحتى نهاية الشهر نفسه، والمرحلة الثانية للجدول وتتضمن المباريات المقرر اقامتها اعتبارا من أول سبتمبر وحتى نهاية المسابقة سيتم الكشف عنها فور إعلان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم عن المواعيد النهائية للدورين قبل النهائى والنهائى لبطولتى أبطال الدورى والكونفيدرالية.