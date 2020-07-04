شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشامى مهاجم الإسماعيلى ينشر صورة من حفل زفافه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص محمد الشامى، مهاجم فريق الإسماعيلى الحالى والزمالك السابق، على نشر صورة عبر حسابه على فيس بوك من حفل زفافه والذى أقيم الخميس الماضى فى حضور عدد قليل من أقاربه وأصدقائه، بسبب انتشار فيروس كورونا .

ويغيب الشامى عن مران فريقه المقرر له عصر اليوم، السبت لحصوله على إجازة بسبب الزفاف الذى أقيم فى أجواء عائلية، ويعد الشامى اللاعب الثالث الذى يحتفل بزفافه خلال فترة العزل المنزلى، حيث سبقه الثنائى وجيه عبد الحكيم ومحمد صادق لاعبا الدراويش .

ويعتزم مسئولو الإسماعيلى عقد جلسة مع محمد الشامى مهاجم الفريق لإنهاء ملف تمديد تعاقده مع النادى والذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى، ويعد الشامى، صاحب الـ 24 عاما، أحد الأوراق الرابحة فى صفوف الإسماعيلى هذا الموسم شارك فى 18 مباراة الموسم الحالي، ونجح فى التسجيل مرتين وصناعة مثلهما، وكان اللاعب قد أعلن فى تصريحات صحفية عدم إنهاء ملف تمديد تعاقده مع الدراويش بصفة نهائية مؤكداً أن هناك تفاوضا لكن لم يتم توقيع العقود، وخرج الشامى من حسابات بيراميدز الذى كان يرغب فى التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .

وأخطر الجهاز الفنى للإسماعيلى، بقيادة الفرنسى ديديه جوميز، لاعبى فريقه بتحديد اليوم السبت موعداً لأول مران للدراويش بعد فترة طويلة من الغياب منذ تجميد مسابقة الدورى فى مارس الماضى بسبب جائحة كورونا، وخضع لاعبو فريق الكرة والجهاز الفنى والإدارى وجميع العاملين بهذا القطاع لمسحة طبية شاملة صباح الاربعاء والتى جاءت نتيجتها سلبية وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بالنادى ووفقا لتوجيهات وزارتى الصحة والشباب والرياضة، من أجل ضمان السلامة للجميع وأشرف على المسحة فريق طبى والذى قام بسحب عينات دم من الجميع، فضلا عن قياس درجات الحرارة لدى كل لاعب بجانب إخضاعهم لتحاليل كاملة، بغية الكشف عن فيروس كورونا المتسبب فى ايقاف النشاط منذ عدة أشهر.

وتكثف إدارة الاسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان جهودها، من أجل اتباع الإرشادات الطبية التى أعلنتها وزارة الشباب والرياضة، قبل استئناف التدريبات .

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وكان تجميد النشاط المحلى بمثابة طوق النجاة الحقيقى لبعض الأندية لالتقاط الأنفاس بعد سلسلة من النتائج الباهتة، ومنها الإسماعيلى الذى يحتل المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 22 نقطة بعدما لعب 18 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 4 وخسر8 مواجهات وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً، كما ودع الدرأويش بطولة كأس مصر بالخسارة بهدف نظيف أمام بيراميدز فى مباراة دورالـ16

وينتظر نادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال"البطولة العربية"والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف.