شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يشيد بإنجاز لاعب الفروسية بعد فوزه ببطولة قفز الحواجز ببلجيكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بالإنجاز الذى حققه لاعب منتخب مصر للفروسية محمد طاهر زيادة بالفوز بلقب بطولة Csi lier لقفز الحواجز المقامة حالياً فى بلجيكا، وأصبح اللاعب محمد طاهر زيادة أول مصرى يحقق الفوز فى بطولة دولية بعد عودة النشاط الرياضى، ويعد زيادة أحد نجوم المنتخب المصرى فى الفروسية.

وقدم وزير الشباب والرياضة التهنئة للفارس المصرى على الفوز بالمركز الأول ببطولة قفز الحواجز ببلجيكا فى إنجاز يضاف لسجلات الفروسية المصرية، متوقعاً تحقيق لاعبى مصر للعديد من ألقاب البطولات الدولية فى مختلف الألعاب الفترة المقبلة بفضل الاستعداد الجيد والالتزام بالتدريبات الفردية إبان فترة توقف النشاط مع اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية المعلنة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد الوزير التنسيق المستمر مع اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية على مستوى إعداد اللاعبين للبطولات القادمة، ودورة الألعاب الأولمبية العام المقبل، وتنفيذ البرامج والخطط التدريبية المحددة لهم فى أوقاتها، وتلبية رغبات اللاعبين وتوفير المناخ المناسب لهم فى إطار السعى نحو تحقيق مزيد من الإنجازات الرياضية فى مختلف المحافل الدولية.

Advertisements

من جانبه، قال محمد طاهر زيادة، سعيد بأننى أول رياضى مصرى يحقق بطولة دولية بعد عودة النشاط الرياضى، وكنت أستعد خلال الفترة الماضية بجدية من أجل المشاركة بقوة ورفع راية مصر فى المحافل الدولية فى ظل الاستعدادات لخوض أهم الأحداث وهى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو.

وأضاف محمد طاهر زيادة، أشكر المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس اتحاد الفروسية على دوره فى دعم فرسان مصر واللعبة وأيضاً دعم الدكتور أشرف صبحى وزيرالشباب والرياضة ونادى وادى دجلة.

وأوضح محمد طاهر زيادة أن بطولة بلجيكا بداية نحو المزيد من البطولات التى أسعى للمشاركة فيها فى الفترة القادمة بعد عودة النشاط الرياضى ولدينا خطة كبيرة فى الفروسية للبطولات القادمة من أجل المنافسة عليها.