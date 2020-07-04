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عبد الحفيظ: جلسة خاصة مع فايلر لحسم مصير المعارين بعد عودته من سويسرا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، إٔن هناك جلسة مع رينيه فايلر المدير الفنى للفريق بعد عودته من سويسرا لدراسة العديد من ملفات فريق الكرة، وأشار مدير الكرة إلى أنه سيجتمع مع المدير الفنى خلال الأسبوع الجارى لتحديد رؤيته بشأن عودة أو استمرار أى من اللاعبين المعارين بشكل نهائى عقب نهاية الموسم الجاري.

وأضاف سيد عبد الحفيظ أن يجرى التنسيق حالياً وبشكل مستمر مع السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق فيما يتعلق بالبرنامج التدريبى للفريق خلال الفترة المقبلة.

وأوضح عبد الحفيظ أنه عقب عودة فاير الاثنين المقبل سيتم الاستقرار على البرنامج التدريبى الخاص باللاعبين والمباريات الودية التى يحتاجها الفريق، وحسم المفاضلة بين إقامة مباراة داخلية بين لاعبى الفريق وبعضهم البعض «تراى ماتش» أو اختيار أحد الفرق المتاحة لمواجهة الأهلي فى مستهل تجاربه الودية. 

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ويقود رينيه فايلر تدريبات الفريق الثلاثاء المقبل على ملعب التتش بالجزيرة بعد عودته الاثنين، حيث قضى السويسرى فترة من الراحة والإجازة مع أسرته خلال الفترة الماضية.

وكان أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادى قد أعلن مساء الثلاثاء الماضى عن تجديد رينيه فايلر لتعاقده مع النادى الأهلى لمدة موسم، بحيث ينتهى عقده الجديد بنهاية آخر مباراة فى موسم 2020-2021.

وكان اتحاد الكرة قبل أعلن استئناف مسابقة الدورى الممتاز يوم 7 أغسطس المقبل وذلك من ‏خلال إقامة المؤجلات على أن يتم لاحقا إعلان جدول الدورى على مرحلتين.‏

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