عبد الحفيظ: جلسة خاصة مع فايلر لحسم مصير المعارين بعد عودته من سويسرا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، إٔن هناك جلسة مع رينيه فايلر المدير الفنى للفريق بعد عودته من سويسرا لدراسة العديد من ملفات فريق الكرة، وأشار مدير الكرة إلى أنه سيجتمع مع المدير الفنى خلال الأسبوع الجارى لتحديد رؤيته بشأن عودة أو استمرار أى من اللاعبين المعارين بشكل نهائى عقب نهاية الموسم الجاري.
وأضاف سيد عبد الحفيظ أن يجرى التنسيق حالياً وبشكل مستمر مع السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق فيما يتعلق بالبرنامج التدريبى للفريق خلال الفترة المقبلة.
وأوضح عبد الحفيظ أنه عقب عودة فاير الاثنين المقبل سيتم الاستقرار على البرنامج التدريبى الخاص باللاعبين والمباريات الودية التى يحتاجها الفريق، وحسم المفاضلة بين إقامة مباراة داخلية بين لاعبى الفريق وبعضهم البعض «تراى ماتش» أو اختيار أحد الفرق المتاحة لمواجهة الأهلي فى مستهل تجاربه الودية.
ويقود رينيه فايلر تدريبات الفريق الثلاثاء المقبل على ملعب التتش بالجزيرة بعد عودته الاثنين، حيث قضى السويسرى فترة من الراحة والإجازة مع أسرته خلال الفترة الماضية.
وكان أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادى قد أعلن مساء الثلاثاء الماضى عن تجديد رينيه فايلر لتعاقده مع النادى الأهلى لمدة موسم، بحيث ينتهى عقده الجديد بنهاية آخر مباراة فى موسم 2020-2021.
وكان اتحاد الكرة قبل أعلن استئناف مسابقة الدورى الممتاز يوم 7 أغسطس المقبل وذلك من خلال إقامة المؤجلات على أن يتم لاحقا إعلان جدول الدورى على مرحلتين.
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