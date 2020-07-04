الأهلي يستأنف تدريباته عصراً على ملعب التتش بعد انتهاء راحة الـ 48 ساعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي تدريباته عصر اليوم، بعد انتهاء فترة الراحة التى حصل عليها والتى استمرت 48 ساعة، ضمن البرنامج الذى حدده الجهاز الفنى للتحضير لإستئناف مسابقة الدورى الممتاز، والاستعداد بشكل عام لتحديات المرحلة المقبلة محليا وأفريقيا.
وخاض الأهلى قبل الراحة تدريبات قوية على ملعب التتش، ركز خلالها الجهاز الفنى على الجانب البدني، وتم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين فى الأيام الأولى من بدء فترة الإعداد، وفقا للإجراءات الاسترشادية التى أعلنت عنها وزارة الشباب والرياضة، قبل العودة إلى مران المجموعة الواحدة عقب إجراء المسحة الطبية الثانية، والتأكد من سبيلة المسحتين والاطمئنان على حالة جميع اللاعبين والأجهزة الفنية والطبية والإدارية.
ويصل رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق إلى القاهرة الاثنين المقبل، لقيادة الفريق بعد انتهاء الإجازة التى حصل عليها للاطمئنان على أسرته فى سويسرا.
وكان اتحاد الكرة قبل أعلن استئناف مسابقة الدورى الممتاز يوم 7 أغسطس المقبل وذلك من خلال إقامة المؤجلات على أن يتم لاحقا إعلان جدول الدورى على مرحلتين.
فى سياق متصل، يعقد محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى جلسة خاصة مع السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق بمجرد عودة الأخير من بلاده من أجل التحدث معه فى ملف المغربى وليد أزارو مهاجم الفريق المُعار لنادى الإتفاق السعودى بعدما أوصت لجنة التخطيط للمرة بالأهلى بالأبقاء على اللاعب وعدم تجديد إعارته أو بيعه لأى نادً بإعتباره صاحب قدرات هجومية لا غنى عنها ويحتاجها الفريق، ويرغب الخطيب فى التحدث مع فايلر الذى سيعود للقاهرة بعد غد، الأثنين، بعد قضاء إجازة قاربت على الـ25 يوماً فى بلاده من أجل إقناعه بفكرة بقاء أزارو والإعتماد عليه فى الموسم المقبل لاسيما وأن النادى لن يستطيع ضم مهاجم محلى أو أجنبى خلال ميركاتو الصيف الحالى .
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