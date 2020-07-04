شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستأنف تدريباته عصراً على ملعب التتش بعد انتهاء راحة الـ 48 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي تدريباته عصر اليوم، بعد انتهاء فترة الراحة التى ‏حصل عليها والتى استمرت 48 ساعة، ضمن البرنامج الذى حدده الجهاز الفنى للتحضير ‏لإستئناف مسابقة الدورى الممتاز، والاستعداد بشكل عام لتحديات المرحلة المقبلة محليا وأفريقيا.‏

وخاض الأهلى قبل الراحة تدريبات قوية على ملعب التتش، ركز خلالها الجهاز الفنى على الجانب البدني، ‏وتم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين فى الأيام الأولى من بدء فترة الإعداد، وفقا للإجراءات ‏الاسترشادية التى أعلنت عنها وزارة الشباب والرياضة، قبل العودة إلى مران المجموعة الواحدة عقب ‏إجراء المسحة الطبية الثانية، والتأكد من سبيلة المسحتين والاطمئنان على حالة جميع اللاعبين ‏والأجهزة الفنية والطبية والإدارية.‏

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ويصل رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق إلى القاهرة الاثنين المقبل، لقيادة الفريق بعد انتهاء ‏الإجازة التى حصل عليها للاطمئنان على أسرته فى سويسرا.‏

وكان اتحاد الكرة قبل أعلن استئناف مسابقة الدورى الممتاز يوم 7 أغسطس المقبل وذلك من ‏خلال إقامة المؤجلات على أن يتم لاحقا إعلان جدول الدورى على مرحلتين.‏

فى سياق متصل، يعقد محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى جلسة خاصة مع السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق بمجرد عودة الأخير من بلاده من أجل التحدث معه فى ملف المغربى وليد أزارو مهاجم الفريق المُعار لنادى الإتفاق السعودى بعدما أوصت لجنة التخطيط للمرة بالأهلى بالأبقاء على اللاعب وعدم تجديد إعارته أو بيعه لأى نادً بإعتباره صاحب قدرات هجومية لا غنى عنها ويحتاجها الفريق، ويرغب الخطيب فى التحدث مع فايلر الذى سيعود للقاهرة بعد غد، الأثنين، بعد قضاء إجازة قاربت على الـ25 يوماً فى بلاده من أجل إقناعه بفكرة بقاء أزارو والإعتماد عليه فى الموسم المقبل لاسيما وأن النادى لن يستطيع ضم مهاجم محلى أو أجنبى خلال ميركاتو الصيف الحالى .