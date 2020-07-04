شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يقود تدريبات الأهلي الثلاثاء المقبل بعد العودة من سويسرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقود السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، تدريبات الفريق الأحمر الثلاثاء المقبل على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك عقب عودته من الإجازة التى حصل عليها فى وقت سابق للسفر إلى بلاده، وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى إٔن فايلر سيعود الاثنين المقبل إلى القاهرة كما تحدد مسبقا، وسيبدأ فى قيادة تدريبات الفريق بداية من الثلاثاء المقبل.

وأوضح عبد الحفيظ أنه دائم التواصل مع السويسرى رينيه فايلر للتنسيق ومتابعة البرنامج التدريبى للفريق خلال الفترة التى تواجد بها خارج القاهرة، وكان أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادى قد أعلن مساء الثلاثاء الماضى عن تجديد رينيه فايلر لتعاقده مع النادى الأهلى لمدة موسم، بحيث ينتهى عقده الجديد بنهاية آخر مباراة فى موسم 2020-2021.

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وكان اتحاد الكرة قبل أعلن استئناف مسابقة الدورى الممتاز يوم 7 أغسطس المقبل وذلك من ‏خلال إقامة المؤجلات على أن يتم لاحقا إعلان جدول الدورى على مرحلتين.‏

فى سياق متصل، يعقد محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى جلسة خاصة مع السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق بمجرد عودة الأخير من بلاده من أجل التحدث معه فى ملف المغربى وليد أزارو مهاجم الفريق المُعار لنادى الاتفاق السعودى، بعدما أوصت لجنة التخطيط للمرة بالأهلى بالإبقاء على اللاعب وعدم تجديد إعارته أو بيعه لأى نادٍ باعتباره صاحب قدرات هجومية لا غنى عنها ويحتاجها الفريق، ويرغب الخطيب فى التحدث مع فايلر الذى سيعود للقاهرة بعد غد، الاثنين، بعد قضاء إجازة قاربت على الـ25 يوماً فى بلاده من أجل إقناعه بفكرة بقاء أزارو والإعتماد عليه فى الموسم المقبل لاسيما وأن النادى لن يستطيع ضم مهاجم محلى أو أجنبى خلال ميركاتو الصيف الحالى .

وقال مصدر فى الأهلى، إن لجنة التخطيط للكرة، التى يترأسها محسن صالح وتضم فى عضويتها زكريا ناصف وخالد بيبو، ناقشت مع الخطيب مصير أزارو فى ظل العروض التى تلقاها اللاعب مؤخراً، وأكدت اللجنة لرئيس الأهلى أنه سيكون من غير المنطقى بيع أزارو والبحث عن مهاجم أخر سيحتاج فترة طويلة للتأقلم والإنسجام مع الفريق بعكس الحال مع المهاجم المغربى الذى يعرف كل صغيرة وكبيرة عن الفريق وسبق له حصد لقب هداف الدورى الموسم قبل الماضى وأمام هذه الرؤية قرر الخطيب عقد جلسة مع فايلر لإقناعه بالإبقاء على المهاجم المغربى وتجديد عقده الذى ينتهى مع النادى بنهاية الموسم المقبل.