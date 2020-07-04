شكرا لقرائتكم خبر عن شادى رضوان: أشكر الكبار على الدعم.. وأتمنى الاستمرار فى الفريق الأول للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر شادى رضوان، ناشئ فريق 2001 لكرة القدم بالنادي الأهلي والذى يشارك حاليا فى التدريبات الجماعية مع الفريق الأول، عن سعادته بالخبرات التى يكتسبها خلال الفترة الحالية، متمنيا بالمران فى التتش وشق طريقه وسط الكبار، وقال شادى رضوان فى تصريحات صحفية، «بالتأكيد شرف كبير لأى لاعب بقطاع الناشئين التدريب مع الفريق الأول، ولكن أمنيتى هى الاستمرار فى ملعب التتش وحجز مكان فى حسابات الجهاز الفنى بالنادى خصوصا وأنى متشوق لهذه الفرصة منذ فترة طويلة».

وأضاف رضوان، «تصعيدى للفريق الأول جاء بعد متابعات الجهاز الفنى وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة لمباريات قطاع الناشئين، حيث تم اختيارى مع بعض اللاعبين للمشاركة فى تدريبات الفريق، خصوصا أنى قدمت أداء جيدا فى المباريات التى شاهدها أعضاء الجهاز الفنى للفريق الأول».

وأشار رضوان إلى إٔن استقبال اللاعبين الكبار له ولزملائه الصاعدين من قطاع الناشئين ساعده على التأقلم سريعا، خاصة بعد الدعم والمساندة والنصائح المهمة التى يسديها اللاعبون الكبار.

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وقال: «منذ اليوم الأول تحدث معنا وليد سليمان ومن بعده كهربا ومحمد محمود وجميع اللاعبين وكانت كلماتهم تحفيزية ومهمة للغاية وساعدتنا جميعا وجعلتنا نقاتل فى التدريبات حتى نثبت أنفسنا ونثبت أقدامنا مع الكبار، ولابد أن أشكرهم على هذا الاستقبال وعلى تلك النصائح.

وعن لقب الفيرارى الذى يطلقه البعض عليه قال إن معلق قناة النادى الأهلى هو أول من أطلق على هذا اللقب فى أحد متابعات القناة لمباريات قطاع الناشئين، ومن وقتها وإلى الآن أصبحت معروفا لدى الجماهير التى تتابع قطاع الناشئين بهذا الاسم.

وتابع، «بالتأكيد أنا حظى جيد لأن جماهير الأهلى ومتابعتها لى فى قطاع الناشئين منحتنى الكثير من الثقة، وكثيرا ما كانت الجماهير تحدثنى عن ضرورة الاستمرار على هذا المستوى والقتال حتى يتم تصعيدى للفريق الأول والحمد لله تحقق هذا الحلم الآن، وأتمنى أن يستمر، وأظل فى التتش، وفى اللعب مع الكبار.

وشدد رضوان على أنه الآن فى مرحلة اكتساب الخبرات، وأنه مع مرور الوقت سيكون له نصيب باللعب فى الفريق الأول، ولكن هذا الأمر يحتاج إلى الصبر وإلى العزيمة، مع ضرورة التركيز حتى يحظى بقة الجهاز الفني، ويكتب اسمه مع الكبار فى المرحلة القادمة.