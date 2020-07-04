شادى رضوان: أشكر الكبار على الدعم.. وأتمنى الاستمرار فى الفريق الأول للأهلي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر شادى رضوان، ناشئ فريق 2001 لكرة القدم بالنادي الأهلي والذى يشارك حاليا فى التدريبات الجماعية مع الفريق الأول، عن سعادته بالخبرات التى يكتسبها خلال الفترة الحالية، متمنيا بالمران فى التتش وشق طريقه وسط الكبار، وقال شادى رضوان فى تصريحات صحفية، «بالتأكيد شرف كبير لأى لاعب بقطاع الناشئين التدريب مع الفريق الأول، ولكن أمنيتى هى الاستمرار فى ملعب التتش وحجز مكان فى حسابات الجهاز الفنى بالنادى خصوصا وأنى متشوق لهذه الفرصة منذ فترة طويلة».
وأضاف رضوان، «تصعيدى للفريق الأول جاء بعد متابعات الجهاز الفنى وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة لمباريات قطاع الناشئين، حيث تم اختيارى مع بعض اللاعبين للمشاركة فى تدريبات الفريق، خصوصا أنى قدمت أداء جيدا فى المباريات التى شاهدها أعضاء الجهاز الفنى للفريق الأول».
وأشار رضوان إلى إٔن استقبال اللاعبين الكبار له ولزملائه الصاعدين من قطاع الناشئين ساعده على التأقلم سريعا، خاصة بعد الدعم والمساندة والنصائح المهمة التى يسديها اللاعبون الكبار.
وقال: «منذ اليوم الأول تحدث معنا وليد سليمان ومن بعده كهربا ومحمد محمود وجميع اللاعبين وكانت كلماتهم تحفيزية ومهمة للغاية وساعدتنا جميعا وجعلتنا نقاتل فى التدريبات حتى نثبت أنفسنا ونثبت أقدامنا مع الكبار، ولابد أن أشكرهم على هذا الاستقبال وعلى تلك النصائح.
وعن لقب الفيرارى الذى يطلقه البعض عليه قال إن معلق قناة النادى الأهلى هو أول من أطلق على هذا اللقب فى أحد متابعات القناة لمباريات قطاع الناشئين، ومن وقتها وإلى الآن أصبحت معروفا لدى الجماهير التى تتابع قطاع الناشئين بهذا الاسم.
وتابع، «بالتأكيد أنا حظى جيد لأن جماهير الأهلى ومتابعتها لى فى قطاع الناشئين منحتنى الكثير من الثقة، وكثيرا ما كانت الجماهير تحدثنى عن ضرورة الاستمرار على هذا المستوى والقتال حتى يتم تصعيدى للفريق الأول والحمد لله تحقق هذا الحلم الآن، وأتمنى أن يستمر، وأظل فى التتش، وفى اللعب مع الكبار.
وشدد رضوان على أنه الآن فى مرحلة اكتساب الخبرات، وأنه مع مرور الوقت سيكون له نصيب باللعب فى الفريق الأول، ولكن هذا الأمر يحتاج إلى الصبر وإلى العزيمة، مع ضرورة التركيز حتى يحظى بقة الجهاز الفني، ويكتب اسمه مع الكبار فى المرحلة القادمة.
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