شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يقسم اللاعبين على مجموعتين فى القياسات البدنية والطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قسم الجهاز الطبى للزمالك، بقيادة الدكتور محمد أسامة، اللاعبين على مجموعتين اليوم، السبت، للخضوع لقياسات بدنية وطبية فى أحد المراكز المتخصصة بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك من أجل الوقوف على كافة المستجدات التى تخص حالة كل لاعب من الناحية الطبية والبدنية، إلى جانب عدم وجود تزاحم خلال إجراء تلك القياسات.

وتأتى تلك القياسات بعدما أجرى الجهاز الفنى والإدارى والطبى واللاعبون بالفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك المسحة الأولى لكورونا بمقر النادى، تحت إشراف الدكتور محمد أسامة، أمس، الجمعة، بينما حدد الجهاز الطبى لنادى الزمالك، الثلاثاء المقبل، موعدا لخضوع لاعبى الفريق للمسحة الثانية، وأفاد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى لنادى الزمالك بأن محمد عواد حارس الفريق سيخضع بشكل كبير للمسحة الثالثة له مع باقى اللاعبين يوم الثلاثاء، بعد سلبية المسحة الثانية التى أجراها الحارس عقب إصابته بفيروس كورونا حيث أجرى تحليلا منفردا كشف إصابته بفيروس كورونا قبل أن يقوم بالخضوع لمسحة ثانية أكدت سلبية التحاليل الخاصة به.

ومن المقرر أن يدخل الزمالك معسكراً مغلقا لمدة 14 يوما، فى مدينة برج العرب، عقب ظهور النتائج الخاصة بفحص كورونا والمسحة الثانية المقرر خضوع اللاعبين لها يوم الثلاثاء المقبل، حيث يفضل الفرنسى كارتيرون المدير الفنى للفريق عزل اللاعبين فى معسكر مغلق تلك المسحة من أجل الحفاظ على سلامتهم إلى جانب بدء تنفيذ البرامج البدنية والفنية لرفع المعدلات الخاصة بهم بعد فترة طويلة من توقف النشاط الكروى الذى دام لعدة أشهر منذ شهر مارس الماضى، وذلك بعدما خضع اللاعبين للمسحة الأولى أول أمس الجمعة، وذلك فى مقر النادى، ثم يخضع اللاعبين لقياسات بدنية وطبية وذلك فى أحد المراكز المتخصصة فى مدينة 6 أكتوبر، اليوم، السبت، وذلك من أجل الوقوف على حالتهم بصورة كاملة قبل خوض التدريبات فى المعسكر المقرر إقامته فى برج العرب.