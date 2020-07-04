الامارات | الأندية الإماراتية ترسم الخطة الاستراتيجية 2020-2030

شكرا لقرائتكم خبر عن الأندية الإماراتية ترسم الخطة الاستراتيجية 2020-2030 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعقد رابطة المحترفين سلسلة من ورش العمل مع الأندية المحترفة عبر تقنية الاتصال المرئي اعتباراً من يوم غدٍ الأحد وتمتد على مدار ثلاثة أيام للتحضير للخطة الاستراتيجية الممتدة لعشر سنوات من 2020 إلى 2030، وتنطلق فعاليات اليوم الأول مع أندية العين، الجزيرة، الوحدة، بني ياس والظفرة وتتواصل في يومها الثاني مع أندية النصر، الوصل، شباب الأهلي وحتا، وتختتم بأندية الشارقة، اتحاد كلباء، خورفكان، عجمان والفجيرة.

وكانت رابطة المحترفين قد أنهت المرحلة الأولى من التحضير للاستراتيجية الجديدة والمتمثلة في الاجتماعات الداخلية مع مختلف الإدارات والأقسام في الرابطة، لدراسة وتحليل متطلبات عمليات التخطيط الاستراتيجي ضمن المحاور الأربعة المتمثلة في: بيئة كرة قدم احترافية، الشراكات التجارية، الكفاءة المالية والتنافسية المؤسسية من خلال تحليل البيئة الداخلية وفق أدوات التخطيط الاستراتيجي العلمية. وتسعى الرابطة لتطوير هذه المحاور عن طريق استحداث مبادرات وبرامج تشغيلية تلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية.



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