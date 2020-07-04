شكرا لقرائتكم خبر عن «فايلر» يقود تدريبات الأهلي الثلاثاء المقبل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الموقع الرسمي للنادي الأهلي عن عودة رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم إلى قيادة تدريبات الفريق يوم الثلاثاء المقبل على ملعب التتش بالجزيرة.
وأوضح سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، أن فايلر سيعود الاثنين المقبل إلى القاهرة كما تحدد مسبقا، وسيبدأ في قيادة تدريبات الفريق بداية من الثلاثاء المقبل.
وأوضح مدير الكرة أنه دائم التواصل مع السويسري رينيه فايلر للتنسيق ومتابعة البرنامج التدريبي للفريق خلال الفترة التي تواجد بها خارج القاهرة.
وكان أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي قد أعلن مساء الثلاثاء الماضي عن تجديد رينيه فايلر لتعاقده مع النادي الأهلي لمدة موسم، بحيث ينتهي عقده الجديد بنهاية آخر مباراة في موسم 2020-2021.
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