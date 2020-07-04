شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبدالحفيظ: إعلان موعد استئناف الدوري أمر يدعو إلى التفاؤل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الفريق يستعد بشكل قوي انتظارًا لاستئناف مسابقة الدوري، وكذلك مواجهة الوداد في نصف نهائي دوري أبطال ‏أفريقيا، وذلك من خلال التدريبات اليومية، والتنسيق المستمر بين ‏الجهاز الفني فيما يخص البرنامج التدريبي وكافة الأمور المتعلقة بالشق الفني.‏

وأضاف «عبدالحفيظ»، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي، أن إعلان اتحاد الكرة موعد استئناف مسابقة الدوري الممتاز، خطوة إيجابية بعد العودة للتدريبات الجماعية، وأمرًا يدعو إلى التفاؤل خلال المرحلة المقبلة.

وشدد مدير الكرة بالأهلي على احترامه لكافة الجهود التي بذلت في ملف عودة النشاط الرياضي ‏بشكل عام، واستئناف مسابقة الدوري الممتاز، وعودة الحياة إلى طبيعتها على المستوى الرياضي ‏مع إتباع كافة الإجراءات الوقائية والاسترشادية التي أعلنت عنها وزارتا الصحة والشباب والرياضة‏.‏

وكان اتحاد الكرة قد أعلن استئناف مسابقة الدوري الممتاز يوم 7 أغسطس المقبل، بإقامة ‏المباريات المؤجلة، والإعلان عن جدول الدوري على مرحلتين.‏

وحرص الأهلي على اتباع كافة الإجراءات الوقائية منذ العودة إلى التدريبات، وذلك من خلال ‏إجراء مسحة طبية للجهاز الفني والإداري واللاعبين والعاملين بالفريق الأول، ثم أجرى الفريق ‏مسحة طبية ثانية وجاءت نتيجة المسحتين سلبية.‏

ويستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق والتي ‏استمرت 48 ساعة.‏

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