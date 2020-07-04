شكرا لقرائتكم خبر عن «فايلر» يحدد المباريات الودية والبرنامج التدريبي للأهلي بعد عودته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن التنسيق يجري حاليا وبشكل مستمر مع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، فيما يتعلق بالبرنامج التدريبي للفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال عبدالحفيظ، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي: "عقب عودة فايلر، الاثنين المقبل، سيتم الاستقرار على البرنامج التدريبي الخاص باللاعبين وكذلك المباريات الودية التي يحتاجها الفريق وحسم المفاضلة بين إقامة مباراة داخلية بين لاعبي الفريق وبعضهم البعض «تراي ماتش»، أو اختيار أحد الفرق المتاحة لمواجهة الأهلي في مستهل تجاربه الودية".

ويقود رينيه فايلر تدريبات الفريق، الثلاثاء المقبل، على ملعب التتش بالجزيرة بعد عودته، الاثنين المقبل، حيث قضى السويسري إجازته مع أسرته خلال الفترة الماضية.

وكان أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، أعلن مساء الثلاثاء الماضي عن تجديد رينيه فايلر تعاقده مع النادي الأهلي لمدة موسم، بحيث ينتهي عقده الجديد بنهاية آخر مباراة في موسم 2020-2021.