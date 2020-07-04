شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ: إعلان موعد استئناف الدوري أمر إيجابي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الفريق الأول يستعد بشكل قوي للمرحلة‏ الحالية، انتظارًا لاستئناف مسابقة الدوري وكذلك مواجهة الوداد في نصف نهائي دوري أبطال ‏أفريقيا، وذلك من خلال التدريبات اليومية، والتنسيق المستمر بين ‏الجهاز الفني فيما يخص البرنامج التدريبي وكل الأمور المتعلقة بالشق الفني.‏

وأكد عبدالحفيظ، خلال تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي، أن إعلان اتحاد الكرة موعد استئناف مسابقة الدوري الممتاز، خطوة إيجابية بعد العودة للتدريبات الجماعية، وأمر يدعو إلى التفاؤل خلال المرحلة المقبلة، مشددا على احترامه لكل الجهود التي بذلت في ملف عودة النشاط الرياضي ‏بشكل عام، واستئناف مسابقة الدوري الممتاز، وعودة الحياة إلى طبيعتها على المستوى الرياضي ‏مع اتباع كل الإجراءات الوقائية والاسترشادية التي أعلنت عنها وزارتا الصحة والشباب والرياضة‏.‏

وكان اتحاد الكرة أعلن استئناف مسابقة الدوري الممتاز يوم 7 أغسطس المقبل، بإقامة ‏المباريات المؤجلة، والإعلان عن جدول الدوري على مرحلتين.‏

وحرص الأهلي على اتباع كل الإجراءات الوقائية منذ العودة إلى التدريبات وذلك من خلال ‏إجراء مسحة طبية للجهاز الفني والإداري واللاعبين والعاملين بالفريق الأول، ثم إجراء الفريق ‏مسحة طبية ثانية وجاءت نتيجة المسحتين سلبية.‏

ويستأنف الأهلي تدريباته، مساء اليوم، بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق والتي ‏استمرت 48 ساعة.‏

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