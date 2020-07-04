شكرا لقرائتكم خبر عن شادي رضوان: أتمنى حجز مكاني في الفريق الأول.. وأشكر «كبار» الأهلي على المساندة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب شادي رضوان، ناشئ النادي الأهلي، مواليد 2001، عن سعادته بالمشاركة في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم، متمنيًا استمراره مع الفريق الأول وشق طريقه وسط الكبار.

وأضاف شادي رضوان، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي: «بالتأكيد شرف كبير لأي لاعب بقطاع الناشئين التدرب مع الفريق الأول، ولكن أمنيتي هي الاستمرار في ملعب التتش وحجز مكان في حسابات الجهاز الفني بالنادي، خصوصا أني متشوق لهذه الفرصة منذ فترة طويلة».

وأوضح رضوان: «تصعيدي للفريق الأول جاء بعد متابعات الجهاز الفني والكابتن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة لمباريات قطاع الناشئين، حيث تم اختياري مع بعض اللاعبين للمشاركة في تدريبات الفريق، خصوصا أني قدمت أداء جيدا في المباريات التي شاهدها أعضاء الجهاز الفني للفريق الأول».

وقال رضوان، إن استقبال اللاعبين الكبار له ولزملائه الصاعدين من قطاع الناشئين ساعده على التأقلم سريعا، خاصة بعد الدعم والمساندة والنصائح المهمة التي يسديها اللاعبون الكبار.

وقال: «منذ اليوم الأول تحدث معنا الكابتن وليد سليمان ومن بعده كهربا ومحمد محمود وجميع اللاعبين وكانت كلماتهم تحفيزية ومهمة للغاية وساعدتنا جميعا وجعلتنا نقاتل في التدريبات حتى نثبت أنفسنا ونثبت أقدامنا مع الكبار، ولابد أن أشكرهم على هذا الاستقبال وعلى تلك النصائح».

وعن لقب الفيراري الذي يطلقه البعض عليه قال «إن معلق قناة النادي الأهلي هو أول من أطلق عليّ هذا اللقب في إحدى متابعات القناة لمباريات قطاع الناشئين، ومن وقتها وإلى الآن أصبحت معروفا لدى الجماهير التي تتابع قطاع الناشئين بهذا الاسم».

واستكمل: «بالتأكيد أنا حظي جيد لأن جماهير الأهلي ومتابعتها لي في قطاع الناشئين منحتني الكثير من الثقة، وكثيرا ما كانت الجماهير تحدثني عن ضرورة الاستمرار على هذا المستوى والقتال حتى يتم تصعيدي للفريق الأول والحمد لله تحقق هذا الحلم الآن، وأتمنى أن يستمر، وأظل في التتش، وفي اللعب مع الكبار».

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وشدد رضوان على أنه الآن في مرحلة اكتساب الخبرات، وأنه مع مرور الوقت سيكون له نصيب باللعب في الفريق الأول، ولكن هذا الأمر يحتاج إلى الصبر وإلى العزيمة، مع ضرورة التركيز حتى يحظى بثقة الجهاز الفني، ويكتب اسمه مع الكبار في المرحلة المقبلة.