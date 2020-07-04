شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستأنف تدريباته عصر اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته عصر اليوم، السبت، بعد انتهاء فترة الراحة التي ‏حصل عليها، والتي استمرت 48 ساعة، بحسب ما ذكره موقع النادي.

يأتي ذلك ضمن البرنامج الذي حدده الجهاز الفني للتحضير ‏لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز، والاستعداد بشكل عام لتحديات المرحلة المقبلة محليا وإفريقيا.‏

وخاض الأهلي قبل الراحة تدريبات قوية على ملعب التتش، ركز خلالها الجهاز الفني على الجانب البدني، ‏وتم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين في الأيام الأولى من بدء فترة الإعداد، وفقًا للإجراءات ‏الاسترشادية التي أعلنت عنها وزارة الشباب والرياضة، قبل العودة إلى مران المجموعة الواحدة عقب ‏إجراء المسحة الطبية الثانية، والتأكد من سلبية المسحتين والاطمئنان على حالة جميع اللاعبين ‏والأجهزة الفنية والطبية والإدارية.‏

ومن المقرر أن يصل رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، إلى القاهرة، الإثنين، لقيادة الفريق بعد انتهاء ‏الإجازة التي حصل عليها للاطمئنان على أسرته في سويسرا.‏

وكان اتحاد الكرة أعلن استئناف مسابقة الدوري الممتاز يوم 7 أغسطس المقبل، بإقامة المؤجلات، على أن يتم لاحقا إعلان جدول الدوري على مرحلتين.‏

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