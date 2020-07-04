الأهلي يستأنف تدريباته عصر اليوم

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته عصر اليوم، السبت، بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها، والتي استمرت 48 ساعة، بحسب ما ذكره موقع النادي.
يأتي ذلك ضمن البرنامج الذي حدده الجهاز الفني للتحضير لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز، والاستعداد بشكل عام لتحديات المرحلة المقبلة محليا وإفريقيا.
وخاض الأهلي قبل الراحة تدريبات قوية على ملعب التتش، ركز خلالها الجهاز الفني على الجانب البدني، وتم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين في الأيام الأولى من بدء فترة الإعداد، وفقًا للإجراءات الاسترشادية التي أعلنت عنها وزارة الشباب والرياضة، قبل العودة إلى مران المجموعة الواحدة عقب إجراء المسحة الطبية الثانية، والتأكد من سلبية المسحتين والاطمئنان على حالة جميع اللاعبين والأجهزة الفنية والطبية والإدارية.
ومن المقرر أن يصل رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، إلى القاهرة، الإثنين، لقيادة الفريق بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها للاطمئنان على أسرته في سويسرا.
وكان اتحاد الكرة أعلن استئناف مسابقة الدوري الممتاز يوم 7 أغسطس المقبل، بإقامة المؤجلات، على أن يتم لاحقا إعلان جدول الدوري على مرحلتين.
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