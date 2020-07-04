حسام البدري والجنايني ولويس جارسيا أول ضيوف ميدو في "أوضة اللبس"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن أحمد حسام "ميدو" نجم منتخب والزمالك الأسبق عن تقديم برنامج "أوضة اللبس" على شاشة قناة النهار لأول مرة "فضائياً" من مقعد المذيع.

ويقدم ميدو برنامج "أوضة اللبس" ثلاث مرات أسبوعيًا، أيام الاثنين، الثلاثاء والأربعاء، ويتمتع البرنامج الرياضي الجديد بطابع مختلف عن بقية البرامج الرياضية المصرية.

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وتشمل الحلقات حوارًا أسبوعيًا مع أحد نجوم كرة القدم المصرية أو العالمية، ومناقشة إحدى أبرز القضايا المتعلقة بكرة القدم، وكذلك تحليلًا لأهم مباريات كرة القدم المصرية والعالمية.

وقال ميدو في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "انتظروني يوم الاتنين وبرنامجي الجديد أوضة اللبس مع الكابتن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر والثلاثاء مع الاستاذ عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية والاربعاء مع لويس جارسيا نجم اتليتيكو مدريد وليفربول السابق في ال ١١ مساء على شاشة النهار."

وسبق لميدو العمل فضائياً كمحللاً في قنوات الحياة وأون سبورت وبيراميدز التي كان يستعد لتقديم برنامج بها قبل إلغاءها بالإضافى لعمله في مجموعة قنوات بي إن سبورتس.