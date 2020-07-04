الأهلي يعلن موعد قيادة فايلر للتدريبات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:
يستعد فريق الكرة بالأهلي لاستئناف التدريبات عصر اليوم السبت بعد الحصول على راحة لمدة 48 ساعة استعداداً لاستكمال منافسات الدوري الممتاز الموسم الحالي.
وأعلن اتحاد الكرة في وقت سابق يوم 7 من شهر أغسطس موعداً لاستكمال الموسم الحالي.
ووفقاً لما جاء في الموقع الرسمي للأهلي، أن الفريق يستعد لاستئناف تدريباته عصر اليوم السبت بعد الراحة التي حصل عليها الفريق من أجل الاستعداد بشكل قوي للدوري ومنافسات دوري أبطال أفريقيا.
وأشار الأهلي الى أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق سوف يصل القاهرة يوم الاثنين بعد انتهاء اجازته، على أن يقود مران الفريق يوم الثلاثاء.
وكان أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي قد أعلن مساء الثلاثاء الماضي عن تجديد رينيه فايلر لتعاقده مع النادي الأهلي لمدة موسم، بحيث ينتهي عقده الجديد بنهاية آخر مباراة في موسم 2020-2021.
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