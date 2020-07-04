"دموع في أولد ترافورد ".. صلاح يكشف سبب بكائه بعد مواجهة مانشستر يونايتد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
لم يتمالك النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي دموعه بعد مواجهة مانشستر يونايتد الموسم الماضي وبكى في غرفة خلع ملابس ملعب أولد ترافورد معقل الشياطين الحمر.
وتعادل ليفربول مع مستضيفه مانشستر يونايتد سلبياً فى الـ24 من فبراير العالم الماضي؛ ليفقد الفريق بعد هذه المباراة صدارة البريميرليج ويفقد البطولة فى النهاية بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي البطل.
وقال محمد صلاح في مقابلة مع شبكة "سكاي سبورتس" عن هذه المباراة: "كانت نتيجة مؤلمة ومخيبة للآمال".
وشارك الفرعون المصري في التشكيل الأساسي وظهر بصورة سيئة؛ ليخرج في الدقيقة 79، ويواجه انتقادات من مديره الفني يورجن كلوب.
وكشف صلاح: "بعد المباراة دخلت غرفة الملابس ووضعت منشفة على رأسي وبدأت في البكاء. تلك هي اللحظة التي شعرت فيها بأننا خسرنا الدوري الإنجليزي الممتاز".
وأنهى: "لم يكن لدينا الحظ الموسم الماضي".
وتوج ليفربول الموسم الحالي ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" لأول مرة منذ 30 عامًا وللمرة الأولى بشكله الجديد.
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