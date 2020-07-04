الأهلي يعلق على موعد عودة الدوري.. وجلسة مع فايلر لحسم 3 ملفات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أن المدير الفني السويسري رينيه فايلر سيقود تدريبات الفريق يوم الثلاثاء المقبل، مشيرا إلى هناك جلسة معه لدراسة 3 ملفات لفريق الكرة بعد عودت المدرب من سويسرا.

وقال عبدالحفيظ، في تصريحات صحفية، السبت، إن فايلر سيعود إلى القاهرة قادما من سويسرا الإثنين المقبل كما تحدد مسبقا، وسيبدأ في قيادة تدريبات الفريق بداية من يوم الثلاثاء المقبل على ملعب التتش بالجزيرة.

وأضاف مدير الكرة بالأهلي أنه دائم التواصل مع المدرب السويسري للتنسيق ومتابعة البرنامج التدريبي للفريق خلال الفترة التي تواجد بها خارج القاهرة.

وأشار إلى أنه سيجتمع مع المدير الفني خلال الأسبوع الجاري لتحديد رؤيته بشأن عودة أو استمرار أي من اللاعبين المعارين بشكل نهائي عقب نهاية الموسم الجاري.

ولفت إلى أن التنسيق يجري حاليا وبشكل مستمر مع فايلر فيما يتعلق بالبرنامج التدريبي للفريق خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أنه سيتم الاستقرار على البرنامج التدريبي الخاص باللاعبين وكذلك المباريات الودية التي يحتاجها الفريق وحسم المفاضلة بين إقامة مباراة داخلية بين لاعبي الفريق وبعضهم البعض "تراي ماتش" أو اختيار أحد الفرق المتاحة لمواجهة الأهلي في مستهل تجاربه الودية.

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وكان أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي أعلن الثلاثاء الماضي عن تجديد رينيه فايلر لتعاقده مع النادي الأهلي لمدة موسم، بحيث ينتهي عقده الجديد بنهاية آخر مباراة في موسم 2020-2021.

من جانبه، أشار عبدالحفيظ إلى أن الفريق يستعد بشكل قوي للمرحلة‏ الحالية، انتظارا لاستئناف مسابقة الدوري وكذلك مواجهة الوداد في نصف نهائي دوري أبطال ‏إفريقيا، وذلك من خلال التدريبات اليومية، والتنسيق المستمر بين ‏الجهاز الفني فيما يخص البرنامج التدريبي وكافة الأمور المتعلقة بالشق الفني.‏

وأكد عبدالحفيظ، أن إعلان اتحاد الكرة موعد استئناف مسابقة الدوري الممتاز، يعد خطوة إيجابية بعد العودة للتدريبات الجماعية، وأمرا يدعو إلى التفاؤل خلال المرحلة المقبلة.

وشدد على احترامه لكافة الجهود التي بذلت في ملف عودة النشاط الرياضي ‏بشكل عام، واستئناف مسابقة الدوري الممتاز، وعودة الحياة إلى طبيعتها على المستوى الرياضي ‏مع إتباع كافة الإجراءات الوقائية والاسترشادية التي أعلنت عنها وزارتا الصحة والشباب والرياضة‏.‏

وكان اتحاد الكرة أعلن استئناف مسابقة الدوري الممتاز يوم 7 أغسطس المقبل، وذلك من ‏خلال إقامة المؤجلات على أن يتم لاحقا إعلان جدول الدوري على مرحلتين.‏

ويستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق والتي ‏استمرت 48 ساعة.‏