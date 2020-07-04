شادي رضوان: تصعيدي حلم وتحقق.. استقبال لاعبي الأهلي ساعدني.. وأتمنى الاستمرار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ ريهام حمدي:

أبدى شادي رضوان، ناشيء فريق 2001 لكرة القدم بالنادي الأهلي ـ الذي يشارك حالياً في التدريبات الجماعية مع الفريق الأول ـ سعادته بالخبرات التي يكتسبها خلال الفترة الحالية، متمنياً شق طريقه وسط الكبار.

وأضاف شادي رضوان ـ في تصريحات أوردها الموقع الرسمي للنادي الأهلي اليوم السبت ـ :"بالتأكيد شرف كبير لأي لاعب بقطاع الناشئين التدريب مع الفريق الأول، ولكن أمنيتي هي الاستمرار في ملعب التتش وحجز مكاناً في حسابات الجهاز الفني بالنادي خصوصا وأني متشوق لهذه الفرصة منذ فترة طويلة".

وتابع اللاعب الشاب: "تصعيدي للفريق الأول جاء بعد متابعات الجهاز الفني و سيد عبد الحفيظ مدير الكرة لمباريات قطاع الناشئين، حيث تم اختياري مع بعض اللاعبين للمشاركة في تدريبات الفريق، خصوصاً أني قدمت أداءً جيداً في المباريات التي شاهدها أعضاء الجهاز الفني للفريق الأول".

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وقال رضوان إن استقبال اللاعبين الكبار له ولزملائه الصاعدين من قطاع الناشئين ساعده على التأقلم سريعاً، خاصة بعد الدعم والمساندة والنصائح المهمة التي يسديها اللاعبون الكبار، مضيفاً:"منذ اليوم الأول تحدث معنا الكابتن وليد سليمان ومن بعده كهربا ومحمد محمود وجميع اللاعبين وكانت كلماتهم تحفيزية ومهمة للغاية وساعدتنا جميعاً وجعلتنا نقاتل في التدريبات حتى نثبت أنفسنا ونثبت أقدامنا مع الكبار، ولابد أن أشكرهم على هذا الاستقبال وعلى تلك النصائح".

وعن لقب الفيراري الذي يطلقه البعض عليه قال إن معلق قناة النادي الأهلي هو أول من أطلق عليه هذا اللقب في أحد متابعات القناة لمباريات قطاع الناشئين، ومن وقتها وإلى الآن أصبح معروفاً لدى الجماهير التي تتابع قطاع الناشئين بهذا الاسم.

وتابع: "بالتأكيد أنا حظي جيد لأن جماهير الأهلي ومتابعتها لي في قطاع الناشئين منحتني الكثير من الثقة، وكثيراً ما كانت الجماهير تحدثني عن ضرورة الاستمرار على هذا المستوى والقتال حتى يتم تصعيدي للفريق الأول والحمد لله تحقق هذا الحلم الآن، وأتمنى أن يستمر، وأظل في التتش، وفي اللعب مع الكبار".

وأتم رضوان حديثه بالإشارة إلى أنه الآن في مرحلة اكتساب الخبرات، وأنه مع مرور الوقت سيكون له نصيب باللعب في الفريق الأول، ولكن هذا الأمر يحتاج إلى الصبر وإلى العزيمة، مع ضرورة التركيز حتى يحظى بقة الجهاز الفني، ويكتب اسمه مع الكبار في المرحلة القادمة.