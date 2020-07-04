بين تحدي كريستيانو وعودة للوطن.. ميسي إلى أين؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

زلزال كروي هز الملاعب الإسبانية، خاصة في إقليم كتالونيا، بعدما كشفت إذاعة "كادينا سير" أن الأرجنتيني ليونيل ميسي أسطورة فريق برشلونة أوقف المفاوضات الجارية بشأن تجديد تعاقده، وهو ما يعني أنه يفكر في الرحيل عن ناديه، في صيف عام 2021 المقبل.

وكان تعاقد ميسي يمتد حتى عام 2020 الجاري، مع خيار التمديد لعام جديد، وهو الخيار الذي أصبح ساريًا بدخول شهر يونيو، بعدما رفض النجم الأرجنتيني استخدام بند أحقية الرحيل، إلا أن موقفه تغير عقب سلسلة الأزمات والنتائج السلبية التي حاصرت برشلونة في الموسم الحالي.

وتبعًا لشبكة "بليتشر ريبورت" الأمريكية، يشعر ميسي بأنه يتلقى اتهامات دائمة بشأن الأزمات المتعلقة بالفريق، وآخرها اتهامه بالتسبب في رحيل المدرب السابق أرنستو فالفيردي، بعدما صرح المدير الرياضي إيريك أبيدال بأن بعض نجوم الفريق لم يكونوا سعداء تحت قيادته.

ولم يحدد أبيدال أسماء اللاعبين الذين قصدهم في تصريحه، مما جعل أصابع الاتهام تتجه نحو ميسي النجم الأبرز وصاحب التأثير الأكبر، واضطر الأخير للرد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" حيث طالب أبيدال بعدم إرسال اتهامات دون تحديد أسماء اللاعبين.

العبء الثقيل الذي يتحمله النجم الأرجنتيني على الصعيد الفني أصبح أيضًا أحد الأسباب البارزة في الشعور السلبي الذي سيطر على اللاعب، والذي كان يجد في الأجواء الكتالونية مفرًا من الضغوط الدائمة التي تحاصره مع المنتخب، إلا أن تلك الأجواء أصبحت بدورها مصدرًا للضغط.

لكن أين يعتزل ميسي إذا اختار مغادرة برشلونة؟

الإنتر وتحدي رونالدو

نفتقد التنافس بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، منذ رحيل النجم البرتغالي عن ريال مدريد، حيث استمتع المشجعون بالصراع المحتدم بينهما في إسبانيا منذ 2009 حتى 2018.

ويستمر الثنائي الأفضل في العالم في التنافس على الكؤوس والسجلات الفردية، لكن العالم كله يريد أن يرى ميسي ورونالدو يتقابلون وجهًا لوجه مجددًا في الملعب كلما أمكن ذلك، وقد يتحقق ذلك إذا حوّل الأرجنتيني وجهته للكالشيو.

"ميسي ربما هو الذي في حاجة لي الآن، الحياة تحدي، وأنا أحب التحدي، أود أن يأتي ميسي إلى إيطاليا، ويقبل التحدي"، هكذا وجه كريستيانو الدعوة لمنافسه الأذلي لخوض تحد جديد في "سيريا آ" بعد أشهر قليلة من انتقاله لليوفي.

ويتصدر يوفنتوس حاليًا ترتيب الدوري الإيطالي ويلاحقه لاتسو وإنتر ميلان، فمن يكون أفضل من ميسي لتدعيم صفوف النيراتزوري وتقوية الخط الأمامي مع روميلو لوكاكو ولاوتارو مارتينيز، من أجل إنهاء احتكار اليوفي للقب منذ للقب منذ 2012.

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مانشستر سيتي

ربط تقارير إنجليزية في فبراير الماضي بين ميسي ومانشستر سيتي الإنجليزي، وأكدت العديد من الصحف الإنجليزية وعلى رأسها "أثلتيك" أن إدارة "السيتيزنز" لديها فرصة كبيرة للتعاقد مع النجم الأرجنتيني بنهاية الموسم الحالي (2019-20).

وأشارت الصحيفة ذات المصادر الموثوقة إلى أن تشيكي بيجرساتين، المدير الرياضي الحالي لنادي مانشستر سيتي والذي عمل من قبل مع ليونيل ميسي والمدير الفني بيب جوارديولا في برشلونة، سيكون له دور كبير في حسم الصفقة.

وفي سياق متصل، قالت صحيفة "مانشستر إيفنينج نيوز" إن مانشستر سيتي سيكون الخيار الأول لميسي إذا قرر النجم الأرجنتيني حزم أمتعته والرحيل عن ملعب "كامب نو" خلال الفترة المقبلة.

ويحظى ميسي بعلاقة رائعة للغاية مع جوارديولا مدرب مانشستر سيتي ومواطنه الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، الهداف التاريخي للسيتي، الذي سيكون شريكاً مثالياً له في الهجوم، فهل نرى البرغوث في الدوري الأقوى في العالم "بريميرليج"؟.

نيولز أولد بويز والعودة للوطن

عودة رومانسية قد يختتم بها ميسي مسيرته التاريخية في النادي الذي يقع في مدينة روساريز التي شهدت انطلاقة الأسطورة الأرجنتيني، وهو نيولز أولد بويز الذي لعب له كناشئ قبل الانتقال لبرشلونة ليتكفل بعلاجه لنقص هرمونات النمو.

وقال ميسي في مقابلة سابقة بشهر أكتوبر الماضي إنه سيحاول إقناع عائلته أولا قبل اتخاذ قرار الرحيل عن برشلونة لتحقيق حلمه بالعودة إلى الأرجنتين واللعب في نيولز أولد بويز قبل إنهاء مسيرته، لكنه أكد عدم تفكيره في الرحيل لناد آخر.

وأضاف: "اللعب في نيولز حلمت به منذ أن كنت صغيرًا، لكن لدي عائلة تسبق رغباتي، إنها حقيقة، لدي ثلاثة أطفال وأعيش في مكان أعطاني كل شيء وحيث أكون هادئًا وأستطيع أن أعطي أطفالي مستقبلا مذهلا، ونفكر في هذه الأمور العائلية أكثر من النظر لحلمي".

وأتم: "سأحاول إقناع الأسرة لأنه يتعين عليّ اليوم إقناع الأطفال أيضًا، تياجو رائع بالفعل، لا يعجبه أي شيء عندما نذهب للأرجنتين، لا نكمل شهرًا هناك حيث يريد العودة إلى أصدقائه في برشلونة، وهو ما يجعل الأمور أكثر صعوبة".

وكان خافيير ماسكيرانو، لاعب برشلونة السابق، طلب من مواطنه ليونيل ميسي إنهاء مسيرته في الدوري الأرجنتيني، قائلا: "إذا قرر المجيء إلى هنا في المستقبل، فسيكون ذلك بمثابة قفزة كبيرة جدًا لدورينا ودولتنا".