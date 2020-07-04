تقرير.. نتائج اختبارات كورونا تمنح قبلة الحياة لموسم السلة الأمريكي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

فيما يدرك آدم سيلفر مفوض رابطة الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين أن أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد قد تؤدي لإلغاء هذا الموسم ، جاءت نتائج اختبارات الكشف عن الإصابة بفيروس "كورونا" مشجعة.

واعترف سيلفر بأن هناك احتمالات لإلغاء الموسم. ولكن نتائج اختبارات الكشف عن كورونا لا تشير إلى هذا.

وأعلنت الرابطة أمس الأول الخميس أن 25 من 351 خضعوا للاختبار جاءت نتيجة فحصهم إيجابية. وإضافة لهذا ، أسفر فحص 844 من أعضاء أطقم التدريب والأطقم المعاونة بهذه الفرق عن اكتشاف عشر حالات إصابة.

وبهذا ، بلغت نسبة الإصابات أقل من 3 % وهي أقل كثيرا من المتوسط العام الذي يبلغ 1ر7 % ما يمثل أخبارا جيدة للرابطة التي تعتزم إدخال اللاعبين والمدربين والموظفين من 22 فريقا إلى بيئة "فقاعية" في أورلاندو بولاية فلوريدا بعد أيام.

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وقبل أيام ، أشارت تقارير إلى أن بروكلين ودينفر ونيو أورليانز أغلقت المنشآت التدريبية بسبب وجود حالات إصابة بفيروس "كورونا" المستجد فيما قفزت أعداد الإصابات في فلوريدا بشكل مأسوي مؤخرا.

ويدرك سيلفر أن فيروس "كورونا" قد يبدد خطط الرابطة بشأن استئناف فعاليات الموسم الحالي الذي توقف منذ آذار/مارس الماضي.

وقال سيلفر في مقابلة مع مجلة "تايم" الأمريكية : "شيء واحد نتعلمه عن هذا الفيروس هو أن الكثير لا يمكن التنبؤ به".

ورغم هذا ، لا يعلم سيلفر إلى أي حد يمكن أن يحدث هذا.

وقال سيلفر : "لست متأكدا... بالتأكيد ، إذا كانت لدينا الكثير من الحالات ، سنتوقف. لا يمكنك الهروب من هذا الفيروس. أثق تماما بأن هذا الحرم سيكون أكثر أمانا مما هو خارجه ، لأنني لا أعرف بوجود العديد من المواضع الأخرى تجرى فيها اختبارات شاملة للموظفين ليس لديهم الأعراض".