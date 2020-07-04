مدرب برشلونة يعلق على أنباء رحيل ليونيل ميسي

تحدث كيكي سيتين مدرب نادي برشلونة، عن ما أثير في الأيام الماضية بشأن رغبة الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد الفريق في الرحيل عن صفوف النادي الكتالوني.

وفجرت إذاعة كادينا سير الإسبانية، مفاجأة، حيث أكدت أن ليونيل ميسي أوقف مفاوضات تجديد عقده مع

برشلونة لرغبته في الرحيل عن النادي بسبب الأزمات الأخيرة.

وقال مدرب نادي برشلونة خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الفريق أمام فياريال، "الأمر ليس من اختصاصي ولا أريد أن أتدخل في هذه

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الأمور".

وأضاف "أرى أن ليونيل ميسي يتدرب جيدا، ولم أسمع أحاديث في هذا الشأن منه، ولا أستطيع وضع احتماليات لمصير النجم الأرجنتيني".

يذكر أن ليونيل ميسي البالغ من العمر 33 عاماً، يرتبط بعقد مع نادي برشلونة الإسباني حتى صيف 2021.

ويلتقي نادي برشلونة بنظيره فياريال غدا الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثون من الدوري الإسباني.