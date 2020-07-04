فرانك لامبارد يستقر على تشكيل تشيلسي لمواجهة واتفورد في الدوري الإنجليزي

استقر فرانك لامبارد مدرب نادي تشيلسي على تشكيل البلوز لمواجهة واتفورد، في المباراة التي تجمعهما اليوم السبت في تمام التاسعة مساءا، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثون من الدوري الإنجليزي.

ومن المتوقع أن يبدأ تشيلسي بالتشكيل المتوقع التالي :

حراسة المرمى : كيبا.

خط الدفاع : ماركوس الونسو،اندرياس كريستنسين،انطونيو ريدريجز،سيزار ازبليكوتيا

خط الوسط : نجولو كانتي،ماتيو كوفاسيتش،روس باركي

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خط الهجوم :كريستيان بوليستيش، تامي إبراهام،ويليان

ويسعي فريق تشيلسي لمصالحة جماهيره بحصد الثلاث نقاط في مباراة اليوم، ومحاولة خطف المركز الثالث في جدول ترتيب الدورى، بعد السقوط أمام وست بنتيجة 3- 2 في الجولة الماضية.

ويدخل واتفورد المباراة بهدف تحقيق أفضل نتيجة ايجابية

للخروج من المراكز الخطرة المهددة بالهبوط الي القسم الثاني

ويدخل تشيلسي المباراة وهو يحتل المركز الرابع برصيد 54 نقطة جمعهما من 32 مباراة حقق الفوز في 16 مباراة وتعادل في سته، وتلقى الهزيمة في عشرة ، بينما يحتل فريق واتفورد المركز السابع عشر برصيد 28 نقطة جمعهما من 32 مبارة حقق الفوز في 6 وتعادل في 10 بينما تلقى الهزيمة 16 مباراة .