سيد عبدالحفيظ يعقد جلسة مع رينيه فايبر بعد عودته من سويسرا

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي إن هناك جلسة مع رينيه فايلر المدير الفني للفريق لدراسة العديد من ملفات فريق الكرة بعد عودته من سويسرا.

وأشار مدير الكرة إلى أنه سيجتمع مع المدير الفني خلال الأسبوع الجاري لتحديد رؤيته بشأن عودة

أو استمرار أي من اللاعبين المعارين بشكل نهائي عقب نهاية الموسم الجاري.

ويقود رينيه فايلر تدريبات الفريق يوم الثلاثاء المقبل على ملعب التتش بالجزيرة بعد عودته

يوم الاثنين المقبل حيث قضى السويسري فترة من الراحة والإجازة مع أسرته خلال الفترة الماضية.

وكان أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي قد أعلن مساء الثلاثاء الماضي عن تجديد رينيه فايلر لتعاقده مع النادي الأهلي لمدة موسم، بحيث ينتهي عقده الجديد بنهاية آخر مباراة في موسم 2020-