موعد عودة اندريه كارلو لتدريبات الهلال السعودي

يقترب البيروفي أندريه كاريلو جناح الفريق الاول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي من العودة إلي تدريبات الفريق الجماعية بعد انتهاء فترة العزل المنزلي عقب إصابته بفيروس كورونا . وكشفت تقارير صحيفة سعودية عن عودة أندريه كاريلو الى تدريبات الفريق الجماعية نهاية الاسبوع الحالي . عودة أندريه كاريلو الى تدريبات الفريق الجماعية نهاية الاسبوع الحالي . كانت تدريبات الجماعية للهلال انطلقت يوم الاحد الماضي استعدادًا لاستكمال بطولة الدوري . وحددت لجنة المسابقات التابعة للدوري السعودي مواعيد استئناف وختام مباريات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين خلال الفترة بين 4 أغسطس إلي 9 سبتمبر . ويحتل الفريق الاول لكرة القدم بنادي الهلال صدارة جدول ترتيب كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 51 نقطة .

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