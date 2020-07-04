تعرف على قائمة برشلونة لمواجهة فياريال في الدوري الإسباني

استقر كيكي سيتين مدرب نادي برشلونة على قائمة اللاعبين، لمواجهة نظيره فياريال غدا الأحد في تمام الساعة العشارة مساء، في ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثونمن الدوري الاسباني.
وجاءت قائمة نادي برشلونة لمواجهة فياريال على النحو التالي :
حراسة المرمى: تير شتيجن، نيتو، إينياكي بينيا.
الدفاع: سيميدو، بيكيه، لينجليه، ألبا، فيربو، أروخو، كوينكا.
الوسط: راكيتيتش، بوسكيتس، آرثر، روبيرتو، بويج، كويادو، مورير، مونشو، فيدال.
الهجوم: ميسي، سواريز، جريزمان، برايثوايت، فاتي.
يذكر أن الفرنسي صامويل أومتيتي مدافع نادي برشلونة سيغيب عن المباراة بسبب تعرضه للإصابة.
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