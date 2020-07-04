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تعرف على قائمة برشلونة لمواجهة فياريال في الدوري الإسباني

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استقر كيكي سيتين مدرب نادي على قائمة اللاعبين، لمواجهة نظيره فياريال غدا الأحد في تمام الساعة العشارة مساء، في ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثون

من الدوري الاسباني.

وجاءت قائمة نادي برشلونة لمواجهة فياريال على النحو التالي :

حراسة المرمى: تير شتيجن، نيتو، إينياكي بينيا.

الدفاع: سيميدو، بيكيه، لينجليه، ألبا، فيربو، أروخو، كوينكا.

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الوسط: راكيتيتش، بوسكيتس، آرثر، روبيرتو، بويج، كويادو، مورير، مونشو، فيدال.

الهجوم: ، سواريز، جريزمان، برايثوايت، فاتي.

يذكر أن الفرنسي صامويل أومتيتي مدافع نادي برشلونة سيغيب عن المباراة بسبب تعرضه للإصابة.

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