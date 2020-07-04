موعد مباراة بايرن ميونخ وباير ليفركوزن بنهائي كأس ألمانيا والقنوات الناقلة

يستضيف الملعب الأولمبي مساء اليوم السبت نهائي بطولة كأس ألمانيا بين فريق بايرن ميونخ بطل الدوري أمام فريق باير ليفركوزن.
استطاع فريق بايرن ميونخ الوصول إلى نهائي كأس بعد الفوز على آينتراخت فرانكفورت بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهم في نصف نهائي كأس ألمانيا.
بينما تأهل فريق باير ليفركوزن بعد الفوز علي فريق ساربروكن بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد.
موعد مباراة بارين ميونخ وباير ليفركوزن:
ومن المقرر أن تنطلق مباراة بايرن ميونخ ضد باير ليفركوزن في تمام الساعة
بينما تنطلق مباراة بايرن ميونخ ضد باير ليفركوزن في تمام الساعةالتاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية.
في حين تكون مباراة بايرن ميونخ ضد باير ليفركوزن في تمام الساعةالعاشرة بتوقيت أبو ظبي.
القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ و باير ليفركوزن :
تذاع مباراة بايرن ميونخ ضد فريق باير ليفركوزن بشكل حصري عبر قناة bein sports HD 5..
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