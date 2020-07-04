نهائي كأس ألمانيا.. التشكيل المتوقع لـ بايرن ميونخ أمام باير ليفركوزن

يصطدم نادي بايرن ميونخ مع نظيره باير ليفركوزن في تمام الثامنة مساء اليوم السبت، ضمن نهائي بطولة كأس ألمانيا، في المباراة التي لن تشهد حضوراً جماهيرياً.

بايرن ميونخ يدخل نهائي ألمانيا بمعنويات مرتفعة، وذلك بعد حافظه على

لقب الدوري الألماني للمرة الثامنة على التوالي.

والتقى بايرن ميونخ مع نظيره باير ليفركوزن، ست مرات من قبل في كأس ألمانيا، حيث استطاع بايرن ميونخ إقصاء ليفركوزن في

خمس مباريات، في حين فاز الأخير في مباراة واحدة على النادي البافاري.

واستقر هانز فليك المدير الفني لنادي بايرن ميونخ على التشكيل المتوقع للنادي البافاري لمواجهة باير ليفركوزن:

Advertisements

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: بافارد، بواتينج، ألفونسو دافيس، دافيد آلابا.

خط الوسط: تياجو الكانتارا، كيميتش، مولر، كومان، جنابري.

خط الهجوم: ليفاندوفسكي.