رياضة | كيكي سيتين يعلن قائمة برشلونة لمواجهة فياريال غدًا في الليجا

كتب هاني نصر العربي في السبت 4 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر كيكي سيتين يعلن قائمة برشلونة لمواجهة فياريال غدًا في الليجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة قائمة فريقه لمواجهة فياريال مساء غد الأحد في إطار مباريات الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإسباني "الليجا". القائمة شهدت غياب المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرا. وضمت قائمة برشلونة كلا من :- شتيجين - سيميدو - بيكيه - راكيتيتش - سيرجيو بوسكيتس - أرثور - سواريز - ليونيل ميسي - نيتو - لينجليت - أنطوان جريزمان - جوردي ألبا - برايثويت - سيرجيو روبيرتو - أرتورو فيدال - جونيور - إيناكي بينا - ريكوي بويج - كولادو - أنسو فاتي - أروخو - مورير - مونشو - كوينسا.

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