رياضة | الأهلي يحسم موقفه من المباريات الودية عقب عودة فايلر من سويسرا

كتب هاني نصر العربي في السبت 4 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يحسم موقفه من المباريات الودية عقب عودة فايلر من سويسرا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي بأن التنسيق يجري حاليا وبشكل مستمر مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق فيما يتعلق بالبرنامج التدريبي للفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال عبد الحفيظ :عقب عودة فاير يوم الاثنين المقبل سيتم الاستقرار على البرنامج التدريبي الخاص باللاعبين وكذلك المباريات الودية التي يحتاجها الفريق وحسم المفاضلة بين إقامة مباراة داخلية بين لاعبي الفريق وبعضهم البعض «تراي ماتش» أو اختيار أحد الفرق المتاحة لمواجهة الأهلي في مستهل تجاربه الودية.

ويقود رينيه فايلر تدريبات الفريق يوم الثلاثاء المقبل على ملعب التتش بالجزيرة بعد عودته يوم الاثنين المقبل، حيث قضى السويسري فترة من الراحة والإجازة مع أسرته خلال الفترة الماضية.

وكان أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي قد أعلن مساء الثلاثاء الماضي عن تجديد رينيه فايلر لتعاقده مع النادي الأهلي لمدة موسم، بحيث ينتهي عقده الجديد بنهاية آخر مباراة في موسم 2020-2021.